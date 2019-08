Kalifornia vaatii presidenttiehdokkaita paljastamaan verotietonsa – Donald Trump haastaa osavaltion oikeuteen

Republikaanipuolue on sanonut lain olevan "alaston poliittinen hyökkäys istuvaa presidenttiä vastaan". LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on haastanut Kalifornian oikeuteen osavaltion asettaman verotietolain vuoksi, kertovat kansainväliset mediat.

Tuore laki vaatii presidenttiehdokkaiksi haluavia julkistamaan verotietonsa ennen kuin he voivat olla ehdokkaana esivaaleissa Kaliforniassa, kertoo muun muassa CNN. Esivaaleissa valitaan puolueiden presidenttiehdokkaat.

Trumpin kampanjatoimiston jättämän haasteen mukaan osavaltioilla ei ole valtaa lisätä uusia kohtia presidentin vaatimuksiin, jotka ovat perustuslain määrittämiä, kertoo BBC. Tällä hetkellä vaatimuksia on kolme. Presidentin tulee olla Yhdysvalloissa syntynyt, yli 35-vuotias ja asunut Yhdysvalloissa ainakin 14 vuotta.

Kampanjatoimiston haasteen lisäksi muutkin ovat päättäneet haastaa Kalifornian oikeuteen verotietolain vuoksi. BBC:n mukaan muun muassa republikaanipuolue on jättänyt haasteen osavaltiolle.

Republikaanipuolue uskoo, että osavaltion päätös voisi suoraan estää Trumpin valinnan republikaanien presidenttiehdokkaaksi. Puolue myös kertoi lain olevan "alaston poliittinen hyökkäys istuvaa presidenttiä vastaan".

Trump on torpannut useaan otteeseen pääsyn verotietoihinsa ja vedonnut siihen, että hänen verotietonsa ovat veroviraston tarkistettavana. Los Angeles Timesin mukaan hän ei ole kuitenkaan esittänyt tästä missään vaiheessa mitään todisteita.

Osavaltiota lätkäistiin haasteilla tasan viikko sen jälkeen, kun laki allekirjoitettiin, kertoo Los Angeles Times.

"Tähän on helppo ratkaisu, herra presidentti. Julkista verotietosi niin kuin lupasit kampanjasi aikana ja seuraa mallia, jota kaikki presidentit ovat noudattaneet sitten vuoden 1973", Kalifornian demokraattikuvernööri Gavin Newsom kehotti Twitterissä.

Los Angeles Timesin mukaan Newsomin tviitissä on kuitenkin jäänyt huomiotta se, että republikaanipresidentti Gerald Ford kieltäytyi julkaisemasta verotietojaan vielä vuonna 1976. Kaikki presidentit ovat tämän jälkeen lehden mukaan kuitenkin julkistaneet tietonsa, ja Trump on ensimmäinen tästä kieltäytynyt sitten Fordin.

Hän kertoi tiedotteessa, että vaatimus verotietojen julkistamisesta on perustuslain takaamien oikeuksien mukainen. Kalifornian yliopiston lakiasiantuntija Rick Hasen on kuitenkin hieman skeptisempi.

"On epäselvää antaako perustuslain toisen artiklan takaama osavaltion lainsäädännöllinen toimivalta Kalifornialle kyvyn ottaa tämä askel", Hasen kertoi CNN:n mukaan ja lisäsi, että linjaus voisi loukata puolueiden oikeuksia valita haluamansa ehdokkaat.

"Jos tällainen laki tulkitaan perustuslain mukaiseksi, voisimme nähdä kilvan kohti pohjaa. Muut osavaltiot voisivat asettaa ehdokkuudelle ehtoja, kuten esimerkiksi vaatimuksen siitä, että ehdokkaat esittävät syntymätodistuksensa. Ehdot voisivat vaikuttaa siihen, kuka voi olla ehdolla kussakin osavaltiossa."

Los Angeles Timesin mukaan osavaltion päätös on ensimmäinen laatuaan.

Lehden mukaan useimmat Trumpin demokraattien vastaehdokkaaksi pyrkivistä ovat julkistaneet osan verotiedoistaan. Kaikki eivät ole kuitenkaan päässeet ihan Kalifornian vaatimalle tasolle. Kalifornia haluaa verotiedot edellisten viiden vuoden ajalta.

Erityisesti maan kongressi on ollut alkuvuoden aikana kiinnostunut presidentin verotiedoista, koska se tutkii Trumpin mahdollista verovälttelyä ja liiketoimia. Demokraateilla on enemmistö kongressin edustajainhuoneessa, ja se on antanut heille vallan aloittaa useita tutkintoja presidentin toimista.

Verotietojen lisäksi edustajainhuonetta kiinnostavat Trumpin finanssitiedot, koska se haluaa selvittää presidentin taloudellisia kytköksiä ulkomaille.