Maastopalot Gran Canarialla laantuvat hiljalleen

Desiree Martin

Maastopalot eivät ole juurikaan vaikuttaneet matkailijoihin, koska ne loimuavat lomasaaren vuoristoisessa keskiosassa. LEHTIKUVA / AFP

Gran Canarian suositulla lomasaarella riehuvat maastopalot ovat laantumaan päin heikentyneen tuulen takia, paikalliset viranomaiset kertovat. Palon takia tuhansia ihmisiä on evakuoitu, ja palo on tuhonnut 10 000 hehtaaria maastoa. Paloa on ollut sammuttamassa noin 1 000 ihmistä.

Palo ei kuitenkaan ole tuhonnut suojeltuja luontokohteita niin pahoin kuin aiemmin pelättiin.

Palot eivät ole tiettävästi vaatineet kuolonuhreja.

Palo sai alkunsa lauantai-iltapäivällä vain muutamia päiviä sen jälkeen, kun saaren edellinen tuhoisa palo oli saatu hallintaan.

Nyt riehuva palo on ollut tuhovoimaltaan edellistä suurempi. Se oli nielemässä myös ainutlaatuisen Tamadaban kansallispuiston, jota WWF:n asiantuntija kuvaili "saaren pääkeuhkoiksi".

Koska palot loimuavat saaren vuoristoisessa keskiosassa, ne eivät ole juurikaan vaikuttaneet matkailijoihin, jotka yleensä pysyttelevät saaren rannikolla. Liekit loimottavat vuoristoisella Cruz de Tejedan alueella, joka on henkeäsalpaavien maisemiensa vuoksi suosittua patikointialuetta.

Kanariansaarilla käy vuosittain liki 14 miljoonaa turistia. Saaret ovat suomalaisten lisäksi olleet muun muassa brittien ja saksalaisten suosiossa jo vuosikymmeniä.