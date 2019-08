Google: Yli 200 Youtube-kanavaa levittänyt virheellistä tietoa Honkongin mielenosoituksista

Twitterin ja Facebookin mukaan kulissien takana nettimaailmassa Kiina yrittää vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen Honkongista. Lehtikuva/AFP

Hongkongin mielenosoituksista on levitetty virheellistä tietoa yli 200 Youtube-kanavalla, kertoo Youtube-videopalvelun omistava hakukoneyhtiö Google.

Yhtiö kertoo jäädyttäneensä 210 Youtube-kanavaa, joiden epäillään olleen osa koordinoitua vaikutuskampanjaa Hongkongin mielenosoittajia vastaan.

"Löydös on yhdenmukainen niiden Kiinaan kytkeytyvien havaintojen kanssa, joista Facebook ja Twitter ovat kertoneet", sanoi Shane Huntley Googlen tietoturvauhkia analysoivasta yksiköstä.

Aiemmin tällä viikolla Facebook ja Twitter kertoivat jäädyttäneensä käyttäjätilejään. Some-jättiläisten mukaan Kiina on käyttänyt sosiaalisen median kanavia levittääkseen Hongkongin mielenosoittajia vastustavia viestejään.

Twitter kertoi tunnistaneensa kanavassaan joukoittain tilejä, jotka käyttäytyvät yhtenevin tavoin ja levittävät Hongkongin protesteihin liittyviä viestejä.

Twitter jäädytti palvelustaan yli 900 kiinalaistiliä. Facebook on puolestaan poistanut useita sivuja, ryhmiä ja viisi käyttäjätiliä, joilla oli noin 15 500 seurajaa.

Twitterin ja Facebookin käyttö on estetty Manner-Kiinassa. Twitter kertoi, että moniin sen valetileihin on menty virtuaalisen erillisverkon eli VPN:n avulla. Myös nyt jäädytetyille Youtube-kanaville on ladattu sisältöä VPN-verkkoa hyödyntäen, Google kertoi Financial Timesin mukaan.

Honkongin erityishallintoalueella on osoitettu mieltä jo kuukausia. Ne saivat alkunsa kiistanalaisesta luovutuslaista, jonka mukaan Honkongissa rikoksesta epäilty voitaisiin luovuttaa Manner-Kiinaan. Mielenosoitukset ovat sittemmin muuttuneet laajemmiksi vaatimuksiksi demokratiauudistuksista.

Hongkongissa on nautittu pitkään vapauksista, joista ei Manner-Kiinassa ole tietoakaan. Hongkongissa on muun muassa sananvapaus, rajoittamaton pääsy internetiin ja itsenäinen oikeusjärjestelmä.

Kiinan johto on virallisesti jättänyt Honkongin johtajat ja poliisivoimat selvittelemään tilannetta itsekseen, mutta Twitterin ja Facebookin mukaan kulissien takana nettimaailmassa Kiina yrittää vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen Honkongista.