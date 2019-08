Pääministeri Johnson Guardianissa: Britannia selviää helposti sopimuksettomasta brexitistä – "Britannia on hieno, hieno maa"

Osa EU-johtajista on väläytellyt vihreää valoa mahdolliselle vaihtoehtoiselle backstop-ratkaisulle.

Britannia selviää helposti, vaikka maan EU-erosta ei saataisi sopimusta aikaan, sanoo pääministeri Boris Johnson. Guardianin mukaan Johnson kertoi näkemyksestään G7-maiden kokouksessa Ranskassa.

"Uskon, että selviämme tästä. Britannia on hieno, hieno maa, selviämme helposti sopimuksettomasta vaihtoehdosta", Johnson sanoi.

Brittimedia on uutisoinut sille vuodetuista hallituksen sisäisistä dokumenteista, joissa arvioitiin, että sopimukseton brexit voisi tuoda Britanniaan puutetta ruuasta, polttoaineesta ja lääkkeistä.

Johnson kuitenkin väitti, että ruokapula olisi hyvin epätodennäköinen ja vakuutti, että potilaat saisivat lääkkeitä ilman esteitä.

Johnson on sitoutunut lokakuun lopussa koittavaan brexitiin, sopimuksella tai ilman. Hän on yrittänyt neuvotella edeltäjänsä Theresa Mayn vääntämää brexit-sopimusta uudelleen EU-johtajien kanssa, mutta toistaiseksi ohuin tuloksin.

Johnson on tehnyt selväksi, että haluaa kuopata sopimukseen kuuluvan backstop-suunnitelman, jonka tarkoitus on säilyttää avoin raja Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä brexitin jälkeenkin. Kovan rajan muodostumisen Irlannin saarelle on pelätty vaarantavan Pohjois-Irlannin rauhan.

Johnson on sanonut, että backstop on epädemokraattinen eikä tule menemään läpi brittiparlamentissa.

Osa EU-johtajista on väläytellyt vihreää valoa mahdolliselle vaihtoehtoiselle backstop-ratkaisulle, mutta vaatinut Britannialta aloitteellisuutta.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk tapasi Johnsonin G7-kokouksen yhteydessä, mutta edistystä ei tapahtunut.

"Ihanteellisesti olisimme toivoneet ja odottaneet uusia ideoita tilanteen avaamiseksi", Tuskin edustaja totesi ja jatkoi, että EU on nyt odottavalla kannalla.

"Tarvitsemme panostusta heidän puoleltaan."

Johnson ei vielä G7-maiden kokouksessakaan suostunut valottamaan omaa ratkaisuehdotustaan umpisolmun avaamiseksi. Sen sijaan pääministeri sanoi, että sopimukseton brexit olisi EU-maiden itsepäisyyden syytä.

Pääministeri myös toisti uhkauksensa, jonka mukaan Britannia ei maksaisi suurinta osaa 39 miljardin punnan erorahoista, jos Britannia jättää EU:n ilman sopimusta.

"Jos emme saa sopimusta aikaan, on varmasti totta, että tiukasti puhuen, emme ole enää velkaa 39 miljardia puntaa", Johnson sanoi.