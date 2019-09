Taas joukkoampuminen Texasissa: Ainakin viisi kuollut

Haavoittuneita on mahdollisesti jopa parikymmentä.

New York Times kertoo, että ampuminen tapahtui Midlandin ja Odessan välisellä maantiellä. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvalloissa Texasin osavaltiossa ainakin viisi ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut ampumisessa maantiellä. Uutiskanava CBS:n mukaan uhrien määrästä kertoi Midlandin poliisi. Haavoittuneita on mahdollisesti jopa parikymmentä, kertovat esimerkiksi New York Times (NYT) ja uutiskanava CNN.

Poliisi kertoi aiemmin Facebookissa, että epäilty ampuja oli ammuttu kuoliaaksi Odessan kaupungissa. Poliisin mukaan epäilty ampuja on kolmikymppinen valkoihoinen mies.

NYT:n haastatteleman Midlandin pormestarin Jerry Moralesin mukaan ampuminen alkoi Midlandin ja Odessan välisellä maantiellä Texasin länsiosassa.

Haavoittuneiden joukossa on kolme poliisia. Heillä ei kuitenkaan ole hengenvaaraa.

Ampuminen alkoi noin kello neljältä iltapäivällä paikallista aikaa. Yhdysvaltalaismedioiden ja poliisin mukaan ampujia epäiltiin ensin olevan kaksi tai kolme.

Tapahtumaketjun kuluessa ampujaksi epäilty mies oli ainakin hylännyt oman autonsa ja napannut käyttöönsä postiauton. Sillä hän jatkoi pakoaan Odessan kaduille.

Pormestari Morales kertoi CNN:lle, että epäilty olisi ampunut yhtä poliisia sen jälkeen kun tämä oli pysäyttänyt epäillyn osavaltioiden välisellä valtatiellä. Sen jälkeen epäilty olisi alkanut ampua satunnaisesti valikoituneita muita ihmisiä.

Epäilty jäi lopulta saarroksiin elokuvateatterin parkkipaikalle Odessassa. Tällöin poliisi ampui hänet.

Presidentti Donald Trump tviittasi noin kahdelta yöllä Suomen aikaa, että oikeusministeri William Barr on informoinut häntä ampumisesta. Sen enempää presidentti ei asiaa toistaiseksi kommentoinut.

Edellinen useita uhreja vaatinut ampuminen tapahtui Texasissa vain neljä viikkoa sitten. Tuolloin valkoihoinen mies ampui kuoliaaksi 22 ihmistä Walmart-kaupassa El Pasossa.

Vain tunteja El Pason tapahtumien jälkeen toinen asemies tappoi yhdeksän ihmistä Ohion Daytonissa.

Tapaukset kiihdyttivät entisestään vaatimuksia aselakien kiristämisestä Yhdysvalloissa.