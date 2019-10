Kemian Nobel meni litiumioniakun kehittäjille

Kemian Nobelin jakavat yhdysvaltalainen John B. Goodenough, brittiläinen M. Stanley Whittingham ja japanilainen Akira Yoshino. LEHTIKUVA/AFP

Kemian Nobel-palkinto on myönnetty litiumioniakun kehittäjille. Sen saavat yhdysvaltalainen John B. Goodenough, brittiläinen M. Stanley Whittingham ja japanilainen Akira Yoshino. Kolmikko jakaa palkintosumman, joka on noin 9 miljoonaa Ruotsin kruunua (hieman yli 800 000 euroa). 97-vuotias Goodenough on vanhin henkilö, joka on koskaan saanut Nobelin palkinnon.

Litiumioniakkua käytetään muun muassa matkapuhelimissa, kannettavissa tietokoneissa ja sähköajoneuvoissa. Tuomaristo perusteli palkinnon myöntämistä muun muassa sillä, että litiumioniakku mahdollistaa fossiilisista polttoaineista vapaan yhteiskunnan, koska akkuun voidaan varastoida huomattavia määriä energiaa myös aurinko- ja tuulivoimalla.

"Litiumakut ovat mullistaneet elämämme sen jälkeen, kun ne tulivat markkinoille 1991", tuomaristo sanoi perusteluissaan.

Voittajat saavat palkintonsa 10. joulukuuta Tukholmassa järjestettävässä virallisessa seremoniassa.

Seuraavaksi myönnetään Nobelin kirjallisuuspalkinto huomenna torstaina. Palkinnon saajat julkistetaan sekä tälle että viime vuodelle. Nobel-palkinnon jakamista lykättiin viime vuonna ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan. Syynä olivat palkinnosta päättävää Ruotsin akatemiaa riipivät skandaalit.

Nobelin rauhanpalkinnon saaja kerrotaan perjantaina. Muun muassa vedonlyöntitoimistojen ennakkosuosikki palkinnon saajaksi on ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg.