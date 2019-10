Turkki uhkaa päästää Eurooppaan miljoonia pakolaisia, jos EU kritisoi hyökkäystä Syyriaan – Kurdijoukot: Turkin pommitukset osuneet Isis-vankilaan

Turkin mukaan sen eilen aloittama toiminta Syyriassa on rauhanoperaatio.

Turkin sotilasoperaatio kurdijoukkoja vastaan alkoi eilen Pohjois-Syyriassa ensin ilmaiskuilla ja myöhemmin maahyökkäyksenä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan uhkaa päästää Eurooppaan miljoonia pakolaisia, mikäli EU kritisoi Turkin operaatiota Syyriassa.

"Hei EU, herätkää. Sanon sen uudelleen: jos yritätte väittää operaatiomme siellä (Syyriassa) olevan hyökkäys, meidän tehtävämme on helppo, avaamme ovet ja lähetämme 3,6 miljoonaa pakolaista teille", Erdogan sanoi tänään maan parlamentille pitämässään puheessa.

Turkin mukaan sen eilen aloittama toiminta Syyriassa on rauhanoperaatio, jossa on Erdoganin mukaan surmattu tähän mennessä 109 terroristia.

"Meillä on viesti heille, jotka on pakotettu liittymään YPG:n (Syyriassa toimiva kurdiarmeija) riveihin. Jos lähdette nyt... meidän sylimme on avoinna."

Kurdijoukot kertoivat aiemmin tänään torjuneensa Turkin tekemän uuden maahyökkäyksen rajan tuntumassa Ras al-Ainin alueella. Myöhään eilen kurdijohtoiset SDF-joukot sanoivat puolestaan torjuneensa Turkin hyökkäyksen Tal Abyadissa.

Turkki on kuitenkin sanonut operaationsa edenneen suunnitelman mukaisesti. Turkin puolustusministeriö kertoi tiedotteessa, että sen ilma- ja maaoperaatiot toteutettiin yön aikana onnistuneesti ja niissä määritellyt kohteet otettiin haltuun. Puolustusministeriö ei kuitenkaan kertonut tarkemmin, mitä nämä kohteet olivat.

Turkin pommitukset Syyriassa ovat osuneet vankilaan, jossa pidetään äärijärjestö Isisin vangittuja taistelijoita, kertovat Syyrian kurdien edustajat.

Syyrian kurdijoukkojen mukaan Turkin pommitukset osuivat Jerkinin vankilaan Kamishlin kaupungissa, jossa on taistelijoita noin 60 maasta.

Kurdit eivät kuitenkaan kertoneet, että vankeja olisi päässyt pakenemaan ulos.

Turkki on sanonut, ettei aio vaarantaa äärijärjestö Isisin vastaista taistelua.

Turkki on pidättänyt kaksi toimittajaa, jotka ovat arvostelleet maan sotilasoperaatiota sosiaalisessa mediassa, kertoo muun muassa turkkilaislehti Cumhuriyet.

Diken-verkkolehti taas kertoo, että Turkin viranomaiset olisivat käynnistäneet tutkinnan lähes 80 ihmisestä, jotka ovat jakaneet kriittisiä sosiaalisen median päivityksiä Turkin operatiosta Syyriassa.

Turkki käynnisti eilen sotilasoperaation Pohjois-Syyriassa, omien sanojensa mukaan terrorismia vastaan. Sotilasoperaatio on saanut kritiikkiä muun muassa EU:lta.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kehotti tänään Syyriaa ja Turkkia keskustelemaan keskenään Syyriassa olevista kurdijoukoista. Lavrovin mukaan vuoropuhelu maiden välillä on välttämätöntä. Lavrov totesi myös, että eilen alkanut Turkin hyökkäys Syyrian rajan yli on Yhdysvaltojen politiikan tulosta. Hän huomautti lisäksi, että Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten toimet ovat aiemminkin hankaloittaneet ongelman ratkaisemista alueella.

Iran puolestaan vaati Turkkia lopettamaan välittömästi hyökkäyksen Syyrian kurdialueille. Iran ilmaisi huolensa etenkin konfliktialueella olevista siviileistä.

Yhdysvallat on ottanut haltuunsa vaarallisimpia Isis-vankeja, jotka olivat aiemmin Syyrian kurdien hallussa. Presidentti Donald Trumpin mukaan vangit on jo siirretty Syyriasta pois taisteluiden alta. Vankien tarkempaa sijoituspaikkaa ei kerrottu.

Trump kertoi Twitterissä, että Yhdysvaltojen hallussa kaksi on niin sanottuun Beatles-ryhmään kuulunutta Isis-taistelijaa.

"He ovat pahoista pahimmat", Trump tviittasi.

Neljästä britistä koostunut ryhmä tuli tunnetuksi tekemistään teloitusvideoista. Yksi ryhmän jäsenistä kuoli aiemmin ilmaiskussa, ja yksi on vangittuna Turkissa terrorismista epäiltynä.

Turkki aloitti eilen hyökkäyksen Syyrian kurdialuille. Pelkona on, että hyökkäyksen seurauksena vankileireille kiinniotetut Isis-taistelijat pääsevät pakenemaan ja järjestäytymään uudelleen.

Kurdijoukkojen hallussa on yhä useita Isis-taistelijoita, mutta Trumpin mukaan he ovat nyt Turkin vastuulla.

"Jos kurdit eivät heitä vartioi, niin Turkki vartioi. Eivät he halua näitä ihmisiä vapaaksi sen enempää kuin mekään", Trump kommentoi.

Yhdysvalloissa osa sekä demokraattien että republikaanien senaattoreista uhkaa Turkkia sanktioilla, mikäli maa ei vedä joukkojaan Syyriasta.

Suunnitellut sanktiot kohdistuisivat sekä Yhdysvaltain Nato-liittolaisen Turkin poliittisen johdon varallisuuteen että maan asevoimia hyödyttävää kauppaa käyviin tahoihin. Kongressi on kuitenkin parhaillaan istuntotauolla, joten mahdolliset pakotteet tuskin edistyvät ennen ensi viikkoa.

Myös presidentti Trump ennätti keskiviikkona varoittaa Turkkia taloudellisista seurauksista. Trump toivoi virkaveljensä, Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin toimivan operaatiossaan "mahdollisimman humaanisti".

"Jos hän toimii epäreilusti, hän maksaa siitä kovan taloudellisen hinnan", Trump uhitteli.

Erdoganin kerrottua keskiviikkona hyökkäyksen alkamisesta Trump kertoi pitävänsä sitä "huonona ideana".