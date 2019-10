Turkin ja kurdijoukkojen yhteenotot kiihtyvät molemmilla puolilla rajaa – Haavisto: Järjestöt varautuvat 100 000 ihmisen pakolaisaaltoon

Sotaa tarkkailevan ihmisoikeusjärjestön mukaan ainakin 60 000 ihmistä on joutunut pakenemaan Turkin hyökkäyksen alta.

Syyrian kurdisiviilit pakenevat Turkin sotilasoperaatiota torstaina.

Syyrian kurdijoukkojen tekemissä pommituksissa Turkin rajakaupunkeihin on kuollut tänään kaksi, kertovat Turkin viranomaiset.

Turkkilaiset paikallisviranomaiset kertoivat turkkilaislehti Hürriyetille, että lähes 50 ihmistä olisi haavoittunut Akcaklen ja Ceylanpinarin kaupunkeihin kohdistuneissa pommituksissa.

Syyrian sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan taas ainakin 60 000 ihmistä on joutunut pakenemaan Turkin hyökkäyksen alta.

Eilen järjestö kertoi, että Turkin iskuissa on kuollut ainakin 15 ihmistä, joista kahdeksan siviilejä.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan kansainväliset järjestöt varautuvat noin 100 000 ihmisen pakolaisaaltoon kurdialueelta Turkin hyökättyä Syyriaan.

"Huoli on suuri humanitaarisesta tilanteesta alueella. Pahimmassa tapauksessa kurdit jäävät alueelle, jossa heitä on vaikea tavoittaa ja johon kansainvälistä apua on vaikea järjestää", hän sanoi eduskunnassa toimittajille.

Al-Holin vankileiri, jossa on myös suomalaisia, on Haaviston mukaan 60 kilometrin päässä Turkin ja Syyrian rajavyöhykkeestä, joten se ei sinänsä suoraan ole sotatoimialueella.

"Leirillä toimii noin 30 kansainvälistä järjestöä, ja me olemme olleet heihin yhteydessä. Pyrimme ylläpitämään avun jatkumista leirille, ja tilannetta seurataan päivittäin."

Haaviston mukaan Syyrian kurditaholle on jo aiemmin tehty selväksi, että Suomen kansalaisilla on oikeus palata Suomeen silloin kun heitä ei syytetä mistään. Suoraa apua heille ei ole kuitenkaan voitu antaa, sillä viranomaisilla ei ole ollut pääsyä leirille, hän sanoo.

Haaviston mielestä Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin uhkaus päästää Eurooppaan miljoonia pakolaisia, jos EU kutsuu Turkin operaatiota Syyriassa miehitykseksi, muistuttaa sotatilanteille tyypillistä retoriikkaa. Hänestä tällaisia kovia lausuntoja kannattaisi välttää, sillä EU ja Turkki asioivat varmasti myös tulevaisuudessa keskenään. Hän ei osaa sanoa, kuinka tosissaan Erdogan uhkauksellaan on.

"En osaa arvioida uuden konfliktin skenaariota. Olen huolissani siitä, että pieneksikin koettu sotilaallinen operaatio saattaa panna uuden pallon pyörimään.2

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen puolustanut päätöstään vetää Yhdysvaltain joukot pois Pohjois-Syyriasta.

Trump sanoo Twitterissä haluavansa päättää "loputtomat sodat". Hän sanoo, että kurdit ja Turkki ovat käyneet sotia jo pitkään.

Trump myös sanoi tarkkailevansa Turkkia erittäin tarkasti ja olevansa sitä mieltä, että jos Turkki ei toimi sääntöjen mukaisesti, maata tulee rankaista taloudellisesti ja sanktioilla.

"Jotkut haluavat meidän lähettävän kymmeniätuhansia sotilaita alueelle ja aloittavan taas sodan. Turkki on Nato-maa. Toiset sanovat, että antakaa kurdien taistella omat taistelunsa (jopa meidän taloudellisella tuellamme)."

"Minä sanon, että lyökää Turkkia kovaa taloudellisesti ja sanktioilla, jos he eivät seuraa sääntöjä! Seuraan tilannetta tarkasti."

Turkki käynnisti eilen hyökkäyksen Pohjois-Syyriassa kurdien hallussa olevilla alueilla.

Aiemmin tänään Trump perusteli Syyriasta vetäytymistä yhdysvaltalaisille toimittajille sillä, että kurdit eivät auttaneet Yhdysvaltoja Normandiassa toisen maailman sodan aikaan. Asiasta uutisoi muun muassa brittilehti Guardian.

Trumpin päätös vetää yhdysvaltalaissotilaat Pohjois-Syyriasta on saanut paljon kritiikkiä. Päätöksen jälkeen Turkki käynnisti hyökkäyksen kurdialueilla eilen.

Turkki pitää "operaatio rauhanlähdettä" terrorismia vastaan taisteluna. Syyriassa toimii kurdiryhmä YPG, jolla on yhteyksiä Turkissa toimivaan kurdien sissijärjestö PKK:hon, jonka muun muassa EU ja Turkki ovat määritelleet terroristijärjestöksi.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan uhkaa päästää Eurooppaan miljoonia pakolaisia, jos EU kutsuu Turkin operaatiota Syyriassa miehitykseksi.

Turkin mukaan sen eilen aloittama toiminta Syyriassa on rauhanoperaatio, jossa on Erdoganin mukaan surmattu tähän mennessä 109 terroristia.

Erdogan myös vakuutti puheessaan, että Turkki huolehtii äärijärjestö Isisin vangituista taistelijoista ja näiden luovuttamisesta Eurooppaan.

Kurditaistelijat ovat taas sanoneet, että Turkin hyökkäys heikentää kykyä vahtia vangittuja Isisin taistelijoita.