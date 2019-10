Kymmenet saaneet surmansa Turkin hyökättyä Syyriaan, kertoo tarkkailujärjestö – uhriluvut vaihtelevat lähteittäin

Trumpin mukaan muita vaihtoehtoja Turkin toimiin vastaamiseksi voisivat olla talouspakotteet tai sotilaalliset keinot. LEHTIKUVA / AFP

Ainakin 29 taistelijaa ja kymmenen siviiliä on saanut surmansa sen jälkeen, kun Turkki aloitti hyökkäyksensä Syyrian pohjoisosiin, kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö.

BBC:n mukaan kurdijohtoiset Syyrian demokraattisten voimien (SDF) joukot kertoivat Twitterissä, että eräässä vastahyökkäyksessä olisi saanut surmansa 22 turkkilaistaistelijaa.

Turkki sen sijaan kertoi tänään aamulla, että ensimmäinen turkkilaissotilas olisi saanut surmansa Syyriaan kohdistuvassa hyökkäyksessä. Turkin puolustusministeriö kertoi samalla myös kolmen sotilaansa haavoittuneen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pyytänyt yhdysvaltalaisdiplomaatteja toimimaan välittäjinä neuvotteluissa Turkin ja Syyrian kurdiryhmien välillä. Asiasta kertoo Yhdysvaltain hallinnon nimettömänä pysyttelevä lähde uutistoimisto AFP:lle.

Lähteen mukaan presidentti on pyytänyt virkamiehiään etsimään keinoja, joiden avulla saavutettaisiin tulitauko Turkin ja Syyrian kurdien välille.

Trump esitti ajatuksen aiemmin jo Twitterissä, jossa hän pohti, että välittäjän rooli voisi olla yksi kolmesta vaihtoehdosta, jolla Yhdysvallat vastaa Turkin toimiin. Muita vaihtoehtoja Trumpin mukaan olisivat talouspakotteet tai Turkin hyökkäykseen vastaaminen sotilaallisin keinoin.

Turkki aloitti sotilasoperaation Syyrian pohjoisosiin keskiviikkona sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli vetänyt joukkonsa pois alueelta. Turkin käynnistämä hyökkäys ja Syyrian kurdijoukkojen vastaiskut olivat torstaina verisiä. Kuolonuhreista raportoitiin molemmin puolin Turkin ja Syyrian rajaa.

Syyrian sotaa tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan yli 60 000 ihmistä on joutunut pakenemaan Turkin hyökkäyksen alta.

AFP:n virkamieslähteen mukaan Turkki ei ole toimillaan vielä ylittänyt rajaa, jossa Trump puuttuisi tilanteeseen kovilla keinoilla, esimerkiksi talouspakotteilla. Tällainen raja kulkee lähteen mukaan sotarikoksissa, kuten etnisessä puhdistuksessa tai siviileihin kohdistuvissa iskuissa.

"Tätä tarkkailemme tällä hetkellä. Emme ole saaneet tällaisista toimista toistaiseksi näyttöä", hallinnon lähde kertoi.

Trump on perustellut joukkojen vetämistä Syyrian kurdialueelta sillä, että Yhdysvaltojen on irtauduttava "loputtomista sodista". Yhdysvallat oli aiemmin tehnyt alueella yhteistyötä kurdijoukkojen kanssa taistelussa äärijärjestö Isisiä vastaan.

Yhteistyö on hiertänyt Turkkia, jonka mielestä kurdien järjestö YPG on sille turvallisuusuhka. YPG:lla on yhteyksiä Turkissa toimivaan kurdien sissijärjestö PKK:hon, jonka muun muassa EU ja Turkki ovat määritelleet terroristijärjestöksi.

Alueelta poistuminen ja kurdien tukemisen lopettaminen on nostattanut soraääniä myös lähes poikkeuksetta Trumpia tukevassa republikaanileirissä.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres ilmaisi syvän huolensa viime päivien tapahtumista.

"Tällä hetkellä meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta tilanne ei kärjisty enempää. Totta kai olen huolissani", Guterres sanoi lehdistötilaisuudessa Kööpenhaminassa.

Turkin ja Syyrian kurdien tilannetta käsitteli myös myöhään torstaina Suomen aikaa koolla ollut YK:n turvallisuusneuvosto. Viiden Euroopan maan esitys, joka vaati Turkkia lopettamaan hyökkäyksensä, kuitenkin torpattiin neuvostossa.

Esitystä vastusti ainakin Venäjä, joka kehotti tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti Syyrian sodan tilannetta, ei vain Turkin toimia.

"(Esityksessä) pitäisi mainita laiton sotilaallinen läsnäolo maassa", Venäjän YK-lähettiläs sanoi viitaten Yhdysvaltoihin, Ranskaan ja Britanniaan.

Myös Yhdysvallat tarjosi neuvostolle toista päätöslauselmaehdotusta, jossa puhutaan diplomaattisesta ratkaisusta, mutta ei yhtä jyrkkäsanaisesti vedota hyökkäyksen lopettamiseksi.

Yhdysvaltain YK-lähettiläs Kelly Craft painotti neuvoston kokouksen jälkeen, ettei Yhdysvallat ole toimillaan tukenut Turkin hyökkäystä.

"Turkilla on nyt täysi vastuu kurdiväestön ja uskonnollisten vähemmistöjen, kuten kristittyjen suojelusta", Craft sanoi ja lisäsi, että Turkin on pidettävä myös äärijärjestö Isis kurissa.