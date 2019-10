Johnson vakuuttaa brexit-sopimustaan parhaaksi, opposition Corbyn pitää edellistäkin huonompana

Brittiparlamentti ei ehkä äänestäkään sopimuksesta. Istuntoon on tuotu muutosesitys, että äänestys olisi mahdollinen vasta eron toimeenpanevan lainsäädännön valmistuttua.

Pääministeri Boris Johnson lähti virka-asunnoltaan lauantaiaamuna. LEHTIKUVA/AFP

Britanniassa pääministeri Boris Johnson yrittää kääntää kansanedustajien kantoja EU:n kanssa neuvottelemansa EU-erosopimuksen puolelle. Alahuoneen harvinaisessa lauantai-istunnossa puhunut Johnson vakuutti sopimuksensa olevan paras mahdollinen ja muistutti, että aiemmin luultiin, ettei sopimuksesta olisi voinut muuttaa pilkkuakaan.

Oppositiojohtaja Jeremy Corbyniin Johnsonin puhe ei uponnut. Omassa puheessaan Corbyn kutsui sopimusta katastrofiksi työläisille, uhaksi ympäristölle ja aiemmin hylättyjä sopimusehdotuksia huonommaksi. Hän arvosteli myös sitä, ettei sopimusehdotukseen kuulu esimerkiksi talousvaikutusten arviointia.

Brittikansanedustajat eivät välttämättä tänään äänestäkään pääministeri Johnsonin EU-erosopimuksesta. Päivän äänestykseen on valittu konservatiivipuolueesta pois potkitun Oliver Letwinin jättämä muutosehdotus, jonka mukaan brexit-sopimuksesta voitaisiin äänestää vasta, kun sen toimeenpanoa määrittelevä lainsäädäntö on saatu valmiiksi.

Jos Letwinin ehdotus menee läpi, sopimuksesta äänestäminen tänään ei olisi tarpeellista. Brittimedioiden tietojen mukaan hallitus aikoo siinä tapauksessa lähettää kansanedustajat kotiin.

Brittiparlamentin alahuone on parhaillaan kokoontunut ensimmäiseen lauantai-istuntoonsa sitten Falklandin sodan.

Etukäteisarvioissa tilanne on erittäin tiukka. Brysselissä neuvoteltu sopimus saatetaan joko hylätä tai hyväksyä hyvin niukasti.

Sky News arvioi parlamentaarikkojen näkemyksiä perjantaina ja tuli siihen tulokseen, että sopimus voisi saada taakseen vähän alle 320 ääntä. Mutta kuten kanava kuvasi laskelmien epävarmuutta: "Lisäksi ovat tuntemattomien tekijöiden tuntemattomat tekijät."

CNN:n laskuharjoitusten tulos oli, että parlamentissa on tusina tai kaksi edustajaa, joiden äänestyskäyttäytyminen on erityisen vaikeasti ennakoitavaa.

Lähtökohtaisesti kaikkiaan 320 parlamentaarikon pitää kannattaa sopimusta, jotta se hyväksyttäisiin.

Pääministeri Johnsonin puolueella konservatiiveilla on alle 290 ääntä, joten pelkällä oman puolueen kannatuksella brexit-sopimus ei synny. Johnsonin rasitteena on lisäksi oman puolueen kapinallissiipi, jonka äänestyskäyttäytyminen on arvoitus. Brittilehti Guardian laski aiemmin viikolla, että Johnsonin kannalla olisi "lähes varmasti" vain 259 konservatiiviedustajaa.

Myös esimerkiksi konservatiivien apupuolue Pohjois-Irlannin DUP on osaltaan vaa'ankieliasemassa, sillä se suhtautuu sopimukseen kriittisesti.

Yksi kiinnostavista lauantain kysymyksistä onkin, lipeääkö työväenpuolueesta edustajia brexit-sopimuksen tueksi. Boris Johnsonin esikuntineen kerrottiin viettäneen perjantain suostuttelemassa kahden vaiheilla olevia parlamentaarikkoja erosopimuksen taakse.

Parlamentin ryhmien kokoonopano ja ennakoitu äänestyskäyttäytyminen

Konservatiivit, 287 ääntä - enemmistö tukee

Työväenpuolue, 242 ääntä - johto opastaa vastustamaan

Itsenäiset, 36 ääntä - vaikeasti ennakoitava ryhmä

Skotlannin kansanpuolue, 35 ääntä - äänestävät brexit nurin

Liberaalidemokraatit, 19 ääntä - vastustavat myös brexitiä

DUP, 10 ääntä - äänestää sopimusta vastaan

Muut, 10 ääntä - enimmäkseen vastustavat

Ei-äänestävät, 11 edustajaa - eivät osallistu äänestykseen