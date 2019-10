Britannian Johnson käytti kahden kirjeen taktiikkaa: pääministeri ei allekirjoittanut EU:lle lähettämäänsä brexitin lykkäyspyyntöä

Boris Johnson yrittää täyttää sekä lain vaatimukset että omat lupauksensa. Lehtikuva/AFP

Britannian hallitus on lähettänyt brexitin lykkäysanomuksen EU:lle, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk tviittasi myöhään lauantai-iltana. Tusk kertoi alkavansa nyt kysellä EU-johtajilta, miten pyyntöön reagoidaan.

Anomuksessa, joka mediatietojen mukaan on vain valokopio, ei kuitenkaan ole pääministeri Boris Johnsonin allekirjoitusta, kertoo pääministerin esikunnan lähde BBC:n mukaan. Sen sijaan Johnson on lähettänyt EU:lle toisen kirjeen, jossa hän sanoo, että brexitin lykkääminen olisi virhe. Tämän kirjeen Johnson on allekirjoittanut.

Allekirjoittamassaan kirjeessä Johnson muun muassa pahoittelee, että EU-johtajat joutuvat yhä käyttämään aikaansa brexitin parissa.

"(Eron) lykkääminen lisää vahingoittaisi Britannian ja EU-kumppaneidemme intressejä ja suhdettamme. Meidän täytyy saattaa tämä prosessi päätökseen", Johnson kirjoittaa uutistoimisto AFP:n mukaan.

Hän myös vakuutti olevansa luottavainen sen suhteen, että EU-ero saadaan vietyä parlamentin läpi määräaikaan mennessä.

Johnson on ollut erittäin haluton pyytämään lykkäystä ja luvannut toistuvasti Britannian eroavan EU:sta 31. lokakuuta, tapahtui mitä tahansa. Britannian parlamentti kuitenkin käytännössä pakotti hänet hakemaan lykkäystä.

Parlamentin alahuone hyväksyi lauantaina äänestyksessä ehdotuksen, jonka mukaan Johnsonin neuvottelemasta ja EU-johtajien hyväksymästä erosopimuksesta voidaan äänestää parlamentissa vasta sopimuksen toimeenpanoa koskevan lainsäädännön valmistuttua. Päätöksen tarkoituksena on varmistaa sopimuksettoman brexitin välttäminen. Parlamentin aiemmin hyväksymän lain mukaan tämä pakotti Johnsonin pyytämään lisäaikaa EU-erolle.

Britannian EU-lähettiläs Tim Barrow teroittikin omassa saatekirjeessään, että lykkäysanomus lähetettiin EU:lle vain lain noudattamiseksi.

Johnsonin esikunnan mukaan nyt lähetetty allekirjoittamaton kirje täyttää lain velvoitteen. Toisessa kirjeessä Johnson kuitenkin ilmaisi EU:lle henkilökohtaisen mielipiteensä.

Britannian kansanedustajille lauantai-iltana lähettämässään kirjeessä Johnson taas sanoi, että EU saattaa hylätä "parlamentin lykkäyspyynnön".

"Aion kertoa EU:lle saman, minkä olen kertonut briteille 88 pääministeripäiväni aikana: lisälykkäys ei ole ratkaisu", Johnson kirjoitti.



EU:sta on viestitty aiemmin vahvasti, että lykkäystä erolle myönnetään, jos Britannia sitä pyytää. Jäljelle jäävien 27 EU-maan edustajat kokoontuvat sunnuntaiaamuna keskustelemaan tuoreimmista brexit-käänteistä.

EU-lähde puolestaan kommentoi AFP:lle, että lykkäysanomukseen reagoiminen ja EU-johtajien näkemysten kerääminen voi viedä muutaman päivän. Lähde ei suostunut kommentoimaan Johnsonin puuttuvaa allekirjoitusta.

Britannian pääministerin tiedottajan mukaan Johnson on keskustellut uusimmasta käänteestä paitsi Tuskin myös Saksan liittokansleri Angela Merkelin ja Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa.

Tiedottajan mukaan Bryssel kehotti Britanniaa avaamaan seuraavia askeleitaan mahdollisimman pian. Ranskan presidentin lausunnon mukaan brexitin lykkääminen edelleen "ei ole kenenkään etu".

"Tämä on parlamentin kirje. Tämä ei ole minun kirjeeni. Parlamentti pyytää lykkäystä. Minä en pyydä lykkäystä", Times uutisoi Johnsonin sanoneen puhelinkeskusteluissaan EU-johtajien kanssa.

Lauantaina hyväksytyn ehdotuksen eroäänestyksen lykkäyksestä teki konservatiivipuolueesta pois potkittu Oliver Letwin yhdessä useiden muiden kansanedustajien kanssa. Alahuone hyväksyi ehdotuksen äänin 322–306.

Letwin itse kannattaa Johnsonin neuvottelemaa erosopimusta mutta halusi varmistaa, ettei Britannia ajautuisi kuun lopussa sopimuksettomaan eroon, jos sopimusta koskevaa lainsäädäntöä ei saataisi hyväksytyksi siihen mennessä.

Johnsonin mukaan sopimuksen toimeenpanoa koskeva lainsäädäntö toimitetaan parlamentin käsiteltäväksi heti alkuviikosta. Ensimmäisen kerran siitä äänestetään todennäköisesti tiistaina.

Sopimuksen ensiviikkoisia läpimenomahdollisuuksia pidettiin lauantaina kohtuullisina, sillä moni lykkäystä kannattanut kertoi äänestävänsä erosopimuksen puolesta, kunhan sopimuksettoman eron riski on poistunut.

Mahdollista on silti sekin, että EU-eroa vastustavat parlamentaarikot kaappaavat lakiesityksen ja asettavat eron ehdoksi esimerkiksi uuden kansanäänestyksen.

