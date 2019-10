Britannian joulunalusvaalit siirtyvät ylähuoneen pähkäiltäviksi

Pääministeri Johnsonia tentataan parlamentin alahuoneessa. Lehtikuva/AFP

Britanniassa jatketaan tänään keskustelua ennenaikaisista vaaleista, kun parlamentin ylähuone käsittelee lakiesitystä, jonka mukaan britit käyvät uurnille 12. joulukuuta.

Alahuone hyväksyi lakiesityksen myöhään eilen selvin äänin. Päätös uusista vaaleista oli odotettu, sillä työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn kertoi jo eilen jo päivällä, että EU:n päätös lykätä brexitiä riittää täyttämään puolueen vaatimuksen siitä, että sopimuksettoman brexitin riski on torjuttava.

Esitykseen tehtiin useita muutosehdotuksia. Vaaleihin olisi muun muassa haluttu äänioikeus 16- ja 17-vuotiaille sekä muiden maiden EU-kansalaisille, mutta nämä ehdotukset eivät päässeet läpi puhemiehistön seulasta. Pääministeri Boris Johnsonin on puolestaan määrä tänään vastata kysymyksiin parlamentin alahuoneessa iltapäivästä Suomen aikaa.

BBC:n mukaan ylähuoneen ei odoteta vastustavan esitystä ja esityksestä saattaa tulla laki jo kuluvan viikon loppuun mennessä. Sen jälkeen, kun vaalit ovat saaneet myös kuninkaallisen hyväksynnän, parlamentti hajotetaan tai sen toiminta virallisesti lopetetaan 25 arkipäivää ennen vaaleja ja kampanjointi alkaa, BBC myös kertoo.

Britannia ei jätä EU:ta lokakuun viimeinen päivä pääministeri Johnsonin monista lupauksista huolimatta, vaan joustava lisäaika on nyt myönnetty tammikuun loppuun.

Politiikan sekasorto on jatkunut jo neljättä vuotta, mikä painaa myös kansanedustajien harteilla. Liberaalidemokraattien kansanedustaja Heidi Allen kertoi eilen, ettei asetu enää ehdolle, koska on uupunut ilkeyteen ja pelotteluun, josta on tullut osa arkipäivää.

"Kenenkään, missään työssä ei pitäisi joutua kestämään uhkauksia, vihamielisiä sähköposteja, huutamista kadulla, kuunnella kiroilua sosiaalisessa mediassa tai joutua asentamaan kotiin paniikkihälyttimiä", Allen kirjoittaa äänestäjilleen.