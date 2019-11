Venäjä testaa uutta ohjusta Vienanmerellä

Jukka Pasonen

Uusi ohjus testataan ennen joulua Vienanmerellä.

Tsirkon-niminen ohjus on scramjet-tyyppiä eli siinä on yliäänipatoputkimoottori. Se on pitkälle kehittynyt suihkumoottorityyppi, joka polttaa nestemäistä vetyä tai muuta helposti höyrystyvää polttoainetta yliääninopeudella moottorin läpi liikkuvassa ilmavirrassa.

Ohjuksen sanotaan kulkevan kaksi kilometriä sekunnissa ja olevan niin nopea, ettei sitä kyetä millään tunnetuilla laitteilla pysäyttämään.

Ohjuskoe tapahtuu Barents Observerin lainaaman uutistoimisto TASS:n mukaan Venäjän pohjoisen laivaston alueella.

”Tsirkon-ohjus on määrä laukaista Vienanmereltä ennen vuoden loppua. Tarkka päivämäärä päätetään sitten, kun tekninen laitteisto on valmis, Venäjän luoteisen sotilaspiirin lähde kertoo TASS:lle.

Ohjuksen laukaisulava rakennetaan kelluvalle alustalle.

Tsirkon on suunniteltu tuhoamaan vihollisen pinta-aluksia aina 400 kilometrin päässä. Ohjukset sijoitetaan Nesawisimaya Gazetan mukaan ydinkäyttöisille Pyotr Velikiye- ja Admiral Nakhimov-aluksille.