Kaaos uhkaa tänään Ranskaa, jossa vastustetaan eläkeuudistusta massiivisin lakoin

Julkinen liikenne pysähtyy laajalti, kouluja on kiinni ja luvassa mielenosoituksia. Lakolle ei ole määritelty päättymispäivää.

LEHTIKUVA/AFP

Ranskan rautatieyhtiö SNCF:n työntekijä opastamassa matkustajia Pariisin Montparnassen asemalla 4. joulukuuta.

Kaaos uhkaa tänään Ranskaa, kun lukuisten alojen työntekijät jäävät kotiin vastustamaan presidentti Emmanuel Macronin eläkeuudistusta. Myös töihin mielivillä on ongelma, sillä massiiviset lakot seisauttavat suuren osan julkisesta liikenteestä. Lähes kaikki nopeat junayhteydet on peruttu, ja Pariisin metro seisoo muutamia yksittäisiä linjoja lukuun ottamatta. Satoja lentoja on peruttu.

Kuljetusalan lisäksi lakossa ovat myös muun muassa opettajat, minkä vuoksi Ranskan kouluista vain kolmasosa kykenee avaamaan ovensa tänään.

Pariisiin on lisäksi tulossa kaksi merkittävää mielenosoitusta, joiden on määrä yhdistyä Place de la Nation -aukiolle. Protestikulkueiden reiteille osuvat liikkeet joutuvat sulkemaan ovensa tänään.

Lakolle ei ole määritelty päättymispäivää.

Macron haluaa yhdenmukaistaa eläkkeitä

Mielenosoitusten taustalla on presidentti Macronin vaaleissa lupaama eläkeuudistus, jonka tarkoituksena olisi yhdenmukaistaa eläkejärjestelmää. Uudistus tarkoittaisi loppua kymmenille poikkeuksille, jotka ovat taanneet tietyille ammattiryhmille muita parempia eläke-ehtoja. Muun muassa asianajajat, energia-alan työntekijät ja Pariisin oopperan työntekijät ovat päässeet nauttimaan erityisehtojen mahdollistamista poikkeuksellisen avokätisistä eläkkeistä tai varhaisesta eläköitymisiästä.

Pääministeri Edouard Philippen odotetaan kertovan uudistuksen yksityiskohdista 12. joulukuuta.