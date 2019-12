Texasilaiseen kirkkoon hyökännyt on tunnistettu – suomalainen sukunimi

Kaksi seurakuntalaista kuoli, kun asemies hyökkäsi kirkkoon sunnuntaina Texasissa. LEHTIKUVA / AFP

Texasin kirkkoiskun asemies on tunnistettu, uutisoi CNN. Median mukaan tekijä on Keith Thomas Kinnunen ja hänellä oli entuudestaan pitkä rikoshistoria. Kinnusen on myös kerrottu asuneen kadulla.

Kaksi seurakuntalaista kuoli, kun asemies hyökkäsi kirkkoon sunnuntaina Texasissa. Kirkossa olleet ampuivat hyökkääjän kuoliaaksi. West Freeway Chruch of Christ -nimisessä kirkossa oli sisällä noin 250 ihmistä, kun mies avasi tulen.

Kinnusen sisko Amy Kinnunen kertoi CNN:lle veljensä olleen uskonnollinen. Siskon mukaan isku oli tuskin poliittinen. Hän ei myöskään usko kyseessä olleen kosto.

"Hän pystyi antamaan mihin tahansa ongelmaan vastaukseksi tekstin Raamatusta. Hän oli hyvin lähellä Herraa. Uskon, että hän valitsi siksi kirkon", Kinnunen sanoi kanavalle.

Texasin osavaltion oikeusministeri Ken Paxtonin mukaan hyökkääjän kuolema tekee motiivin selvittämisestä vaikeampaa.

Keith Thomas Kinnunen on saanut muun muassa syytteen aseen laittomasta hallussapidosta vuonna 2016, kertoo CNN. FBI:n edustajan mukaan ampuja ei ollut minkäänlaisella tarkkailulistalla.

Tekijästä uutisoi Suomessa aiemmin Iltalehti.

New York Timesin mukaan tuleen vastanneet kuuluivat kirkon turvallisuustiimiin. Kirkossa toimivan papin mukaan kirkossa on ollut ainakin 10 vuoden ajan turvallisuustiimi, johon kuuluvilla kirkon jäsenillä on aseenkantolupa ja jotka harjoittelevat ampumista säännöllisesti.

"Palvontapaikkojen pitäisi olla pyhiä. Olen kiitollinen kirkon jäsenille, jotka toimivat nopeasti ja saivat estettyä suuremman uhrimäärän", Texasin kuvernööri Greg Abbott sanoi iskun jälkeen.

Yhdysvalloissa on tapahtunut viime vuosina useita hyökkäyksiä uskonnollisiin rakennuksiin. Vuonna 2017 asemies tappoi 26 ihmistä jumalanpalveluksessa baptistikirkossa Sutherland Springissä Texasissa. Lokakuussa 2018 juutalaisvastainen ampuja surmasi 11 ihmistä synagogassa Pittsburghissa.