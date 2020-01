Yhdysvallat surmasi iranilaiskenraalin ilmaiskussa Bagdadissa – Irakin pääministeri: Isku merkitsee tuhoisan sodan alkua

Washington Postin mukaan Qassem Suleimani on ollut päävastuussa Iranin vaikutusvallan levittämisestä Lähi-idässä ja Yhdysvallat on pitänyt häntä yhtenä alueen vaarallisimmista miehistä. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvaltain Irakin-suurlähetystö kehottaa kaikkia amerikkalaisia poistumaan heti maasta. Irakin pääministerin mukaan Yhdysvaltain isku merkitsee tuhoisan sodan alkua Irakissa.

Yhdysvallat tappoi Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen komentajan Qassem Suleimanin maaiskulla Bagdadin lentokentällä. Iskussa kuoli myös seitsemän muuta ihmistä, heidän joukossaan Irakin puolisotilaallisen Hashed al-Shaab -järjestön varajohtaja Abu Mahdi al-Muhandis.

Iranin korkein uskonnollinen johtaja Ali Khamenei vakuutti aiemmin tänään maan kostavan Suleimanin tappamisen.

"Marttyyrius oli palkinto hänen väsymättömästä työstään kaikkina näinä vuosina. Vaikka hän on mennyt, hänen työnsä ei pysähdy. Kosto uhkaa rikollisia, jotka tahrivat likaiset kätensä hänen vereensä viime yön tapahtumissa", Khamenei uhosi Twitterissä. Samalla Khamenei julisti maahan kolmen päivän suruajan.

"Rakkaan ja työlleen omistautuneen komentajan menettäminen on katkeraa, mutta taistelun jatkaminen lopulliseen voittoon saakka tulee katkeroittamaan murhaajia ja rikollisia vielä enemmän", Khamenei jatkoi.

Iranin kansallisen turvallisuusneuvoston on määrä kokoontua vielä perjantain aikana keskustelemaan Suleimanin kuolemasta. Iran kutsui myös iskun seurauksena Sveitsin Teheranin-suurlähettilään puhutteluun. Yhdysvalloilla ei ole lähetystöä Iranissa, ja maan asioita Teheranissa hoidetaan Sveitsin lähetystön kautta.

Irakilaisten turvallisuuslähteiden mukaan isku tehtiin Hashed al-Shaabi -järjestön kulkueeseen Bagdadin kansainvälisen lentokentän alueella. Irakin armeija kertoi, että alueelle osui kolme rakettia.

Hashed al-Shaab on shiiaenemmistöisistä aseryhmistä koostuva järjestö, jolla on läheiset suhteet Iraniin. Se on otettu osaksi Irakin valtion turvallisuuskoneistoa.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo puolestaan jakoi Twitterissä videon, jonka hän sanoi esittävän kaduilla tanssivia irakilaisia, jotka iloitsevat Suleimanin kuolemasta.

"Irakilaiset tanssivat kaduilla vapauden vuoksi, kiitollisina siitä, että kenraali Suleimania ei enää ole", Pompeo kirjoitti.

Yhdysvaltain tekemä isku on selkeä vastaus uutenavuotena Bagdadissa tehtyyn hyökkäykseen Yhdysvaltain suurlähetystöä kohtaan. Irania tukevat mielenosoittajat ympäröivät uudenvuodenaattona Yhdysvaltain lähetystön ja muun muassa heittelivät kiviä ja sytyttivät vartiokopin tuleen. Mielenosoittajat poistuivat paikalta keskiviikkona Hashed-järjestön käskystä.

Perjantain iskun pelätään kiristävän entisestään jännitteitä Yhdysvaltain ja Iranin välillä ja johtavan uusiin konflikteihin Lähi-idässä. Tieto Suleimanin kuolemasta saikin heti raakaöljyn hinnan nousemaan yli neljällä prosentilla.

Yhdysvaltain ja Iranin valmiiksi jännitteiset välit ovat olleet syöksykierteessä sen jälkeen, kun Trump veti Yhdysvallat pois Iranin ydinsopimuksesta vuonna 2018.

Trumpin hallinto ei ilmoittanut Bagdadin kansainvälisellä lentokentällä toteutetusta iskusta etukäteen kongressille. Asiasta kertoi edustajainhuoneen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, demokraatti Eliot Engel.

Engel sanoi, että Suleimanilla oli käsissään amerikkalaisten verta. Hän oli kuitenkin sitä mieltä, että näin vakaviin toimiin ryhtymisessä olisi pitänyt konsultoida kongressia.

Teheranilaisen politiikan tutkijan Mohammad Marandin mukaan Yhdysvallat käytännössä julisti Iranille sodan iskullaan.

"Tappamalla kenraali Suleimanin ja Abu Mahdi al-Muhandisin, jotka kummatkin ovat korkea-arvoisia sotilashenkilöitä, Trump julisti sodan sekä Iranille että Irakille. Kaikkien amerikkalaisten olisi parasta lähteä alueelta välittömästi. Amerikkalaiset miehittäjät pakotetaan lähtemään Irakista", Marandi sanoi.

Aseellisiin shiiaryhmiin erikoistunut tutkija Phillip Smyth arvioi uutistoimisto AFP:lle, että Suleimanin tappamisella on merkittävämmät seuraukset kuin al-Qaida-johtaja Osama bin Ladenin surmaamisella vuonna 2011 tai Isis-pomo Abu Bakr al-Baghdadin kuolemalla viime vuonna. Quds-joukkojen johtajana Suleimanilla on ollut valtava rooli Lähi-idän viime vuosien konflikteissa, joihin Iran on sekaantunut. Qudsilla on muun muassa ollut ratkaiseva rooli Syyrian sisällissodassa, ja Suleimani on vedellyt naruista myös Irakissa, jossa Iranin valta on kasvanut viime vuosina.

Washington Postin mukaan Suleimani on ollut päävastuussa Iranin vaikutusvallan levittämisestä Lähi-idässä ja Yhdysvallat on pitänyt häntä yhtenä alueen vaarallisimmista miehistä. Suleimani on johtanut Quds-joukkoja 1990-luvun lopulta.

Yhdysvaltain politiiikkopiireissä tieto ilmaiskusta Iranin vallankumouskaartin johtajaa vastaa on otettu vastaan ristiriitaisin tuntein. Edustajainhuoneen demokraattisen puhemiehen Nancy Pelosin mukaan kenraali Qassem Suleimanin surma uhkaa johtaa vaarallisen väkivallan laajenemiseen.

"Amerikalla – ja maailmalla – ei ole varaa antaa jännitteiden eskaloitua pisteeseen, joista ei ole enää paluuta". Pelosi sanoi lausunnossaan.

Demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivä entinen varapresidentti Joe Biden puolestaan totesi presidentti Donald Trumpin heittäneen "dynamiittipötkön ruutitynnyriin" hyväksymällä Suleimanin tappamisen.

"Iran vastaa varmasti", Biden ennusti.

Demokraattileirissä arvosteltiin myös sitä, ettei kongressille kerrottu etukäteen tämän mittaluokan sotilaallisesta toimesta.

Republikaanipoliitikot odotetusti kehuivat Trumpia. Edustajainhuoneen johtavan republikaanin Kevin McCarthyn mukaan Yhdysvallat osoitti iskulla "voimaa ja päättäväisyyttä" niitä kohtaa, jotka ovat hyökänneet Yhdysvaltoja vastaan.

"Vau – hinta amerikkalaisten tappamisesta ja haavoittamisesta nousi juuri merkittävästi", tviittasi puolestaan Trumpin läheinen tukija, republikaanisenaattori Lindsey Graham.