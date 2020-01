Australian palojen pahimmat ennusteet ovat käymässä toteen, sanoo osavaltion pääministeri

Maastopalot ovat joillain alueilla uhanneet jättää ihmisiä saarroksiin. Lehtikuva/AFP

Australian maastopalojen tilanne on edelleen lohduton. Uuden Etelä-Walesin pääministeri Gladys Berejiklian sanoo, että aamulla ennakoiduista tilannekuvista pahimmat näyttävät toteutuvan.

Suureen osaan maan kaakkoiskolkkaa on julistettu hätätila tulipalojen vuoksi, ja yli 100 000:ta ihmistä on opastettu lähtemään kodeistaan kolmessa osavaltiossa. Monet ovatkin totelleet käskyä ja hakeutuneet suhteellisesti suojaisiin Sydneyyn ja muihin suuriin kaupunkeihin. Maan kaakkoisosan rannikon lomakohteet ovat muuttuneet aavekaupungeiksi.

Sydneyn länsipuolella Penrithissä on tänään mitattu maan historian korkein lämpötila, 48,1 astetta. Kaupungissa on leijunut myös viime kuukausina hyvin tutuksi tullut savusumuverho, jonka vaikutukset hengitysilman laatuun herättävät huolta. STT:llä on Sydneyssä yötoimitus, jossa työskentelee neljä toimittajaa.

Pääkaupungissa Canberrassa ennätys meni niin ikään rikki, kun lämpötila nousi 42,9 asteeseen. Sääennusteiden mukaan lukemat voivat kohota kummassakin kaupungissa vieläkin kuumemmaksi. Korkean lämpötilan lisäksi tulipaloja lietsovat kovat tuulet. Sydney Morning Herald -lehden mukaan pelastusviranomaiset varoittavat muun muassa tuulen mukana kulkeutuvista kekäleparvista, jotka saattavat levittää tulen hyvinkin kauas alkuperäisistä paloalueista.

Jo kuukausien ajan riehuneissa paloissa on syyskuun lopun jälkeen kuollut yli 20 ihmistä, tuhoutunut tai vaurioitunut yli 1 500 kotia ja noin kaksi kertaa Belgian kokoinen alue on palanut.

Pääministeri Scott Morrison on kutsunut 3 000 reserviläistä auttamaan vapaaehtoisia pelastajia taistelussa maastopaloja vastaan.

"Tämänpäiväinen päätös laittaa enemmän saappaita maahan, enemmän lentokoneita taivaalle ja laivoja merelle", Morrison sanoi.

Korkea-arvoinen kenraali on nimitetty valvomaan armeijan osallistumista kriisin hoitoon. Armeija on jo kuukausien ajan auttanut muun muassa ilmateitse tehtävässä tiedustelussa ja etsintä- ja pelastustehtävissä. Jo ennen tämän päivän ilmoitusta armeijan väkeä on värvätty mukaan noin parituhatta henkeä.

Pääministeri Morrison on saanut osakseen kovaa arvostelua maastopalokriisin hoidosta. Pääministeri on muun muassa puolustanut tiukasti maansa hiilentuotantoa. Morrison on vakuuttanut Australian pitävän kiinni aiemmin sovituista päästötavoitteista, mutta on torjunut vaatimukset uusista leikkauksista.

Monet närkästyivät myös Morrisonin päätöksestä lähteä lomalle Havaijille samaan aikaan, kun palot ovat riehuneet valtoimenaan. Pääministeri keskeytti lopulta lomansa ja pyysi sitä anteeksi.

Uudessa Etelä-Walesin osavaltiossa on roihunnut noin 130 maastopaloa ja Victoriassa viitisenkymmentä. Uuden Etelä-Walesin palo- ja pelastusviranomaiset ovat varoittaneet, että palot voivat liikkua pelottavan nopeasti äärimmäisten olosuhteiden vuoksi.

Päivän aikana on jo saatu suru-uutisia. Etelä-Australiassa sijaitsevalla, turistien suosimalla Kangaroo Islandilla maastopalo on vienyt kahden ihmisen hengen. Kaksikko kuoli, kun tuli jyräsi heidän autonsa ylitse.

Tuliolosuhteet saarella ovat monen muun alueen tavoin äärimmäisen vaikeat. Nine News Adelaiden Twitterissä julkaisemassa videossa näkyy, kuinka palorintamassa muodostuu korkeuksiin kohoavia tulitornadoja. Saaren länsipäässä sijaitseva Flinders Chase -kansallispuisto on tuhoutunut tulipalossa lähes kokonaan.

Melbournen kaakkoispuolelle Hastingsin satamaan on alkanut saapua ihmisiä, jotka laivasto evakuoi maan kaakkoiskulmasta Mallacootan rannikkotaajamasta. Tuhannet ihmiset päätyivät alueen rannoille saarroksiin paettuaan maastopaloja.