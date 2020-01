NY Times: Ukrainalaiskoneeseen osuikin yhden sijaan kaksi Iranin ohjusta

Alas ammutun ukrainalaiskoneen moottori. LEHTIKUVA / AFP

Ukrainalaiseen matkustajakoneeseen osuikin kaksi Iranin ampumaa ohjusta, kertoo yhdysvaltalaislehti New York Times (NYT). Lehti julkaisi tiistaina Suomen aikaa nettisivuillaan videon ohjusiskusta. Varmennetulla turvakameran kuvaamalla videolla näkyy, miten ohjukset osuvat koneeseen noin 30 sekunnin välein.

Iran ampui viikko sitten alas ukrainalaisen matkustajakoneen lähellä Teherania. Kaikki koneessa olleet 176 ihmistä kuolivat. Maa myönsi syyllisyytensä iskuun vasta useita päiviä myöhemmin viikonloppuna ja sanoi kyseessä olleen vahinko.

Lehden mukaan video selittää osaltaan sitä, miksi lentokoneen transponderi (toisiotutkavastain) lakkasi toimimasta. Laite ilmeisesti rikkoontui ensimmäisen ohjuksen osumassa.

Kumpikaan ohjus ei pudottanut konetta heti. Kone syttyi videon perusteella ensin tuleen, kaarsi takaisin kohti Teheranin lentokenttää ja räjähti joitakin minuutteja myöhemmin, NYT kirjoittaa.

Video on peräisin rakennuksen katolle sijoitetusta turvakamerasta. Rakennus sijaitsee noin 6,5 kilometrin päässä Iranin sotilastukikohdasta.

Iran kertoi tiistaina pidättäneensä useita ihmisiä koneen alasampumiseen liittyen. Iranin oikeuslaitosta edustava Gholamhossein Esmaili ei kertonut pidätettyjen määrää tai muita asian yksityiskohtia.

Iranin presidentti Hasan Ruhani puolestaan toisti televisiopuheessaan lupauksensa siitä, että kaikkia koneen ampumiseen liittyneitä vastuuhenkilöitä rangaistaan ja että tapaus tutkitaan tarkasti. Hän myös kertoi, että vastuu tapahtuneesta kuuluu useammalle ihmiselle kuin yhdelle. Oikeudenkäyntiä varten Ruhani haluaa oikeuslaitoksen muodostavan erityisen tuomioistuimen, johon kuuluisi korkea-arvoinen tuomari ja useita asiantuntijoita.

"On hyvä ensiaskel, että Iranin armeija on tunnustanut virheensä. Meidän on vakuutettava ihmiset siitä, että tällaista ei käy uudestaan", Ruhani sanoi.

Samana yönä, kun lentokone pudotettiin, Iran oli ampunut ohjuksia kahteen yhdysvaltalaisjoukkojen tukikohtaan Irakissa. Ennen iskua Iranin ja Yhdysvaltojen välit olivat erittäin jännittyneet, sillä Yhdysvallat surmasi tammikuun alussa vaikutusvaltaisen iranilaiskenraalin Qassem Suleimanin.

Koneen alasampuminen on aiheuttanut Iranissa maan hallintoa vastustavia mielenosoituksia.