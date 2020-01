Kiinassa kuollut neljäs koronavirustartunnan saanut ihminen

Maailman terveysjärjestö WHO järjestää keskiviikkona Sveitsissä hätäkokouksen koronaviruksen leviämisen takia.

LEHTIKUVA / AFP

Wuhanissa potilasta viedään sairaalaan, jossa hoidetaan viruksen saaneita.

Kiinassa neljäs ihminen on kuollut koronavirustartuntaan, kertovat maan viranomaiset. Iäkäs mies kuoli sunnuntaina Wuhanissa, josta virustartuntojen on kerrottu saaneen alkunsa.

Maanantaina viranomaiset kertoivat, että tartuntoja on tavattu myös muualla maassa, esimerkiksi pääkaupunki Pekingissä. Sairastuneiden määräksi on toistaiseksi kerrottu noin 200 ihmistä. Virus on tiettävästi levinnyt myös Thaimaahan, Japaniin ja viimeisimpänä Etelä-Koreaan.

