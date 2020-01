Uusi koronavirus on tappanut jo yhdeksän – Kiinan viranomaiset varoittavat leviämisestä

Tartunnan saaneita on lähes 450. Vielä eilen kerrottiin, että tartunnan saaneita olisi reilut 300.

Maailman terveysjärjestö WHO kokoontuu tänään keskustelemaan virustilanteesta. Kiinan Wuhanissa matkustajien ruumiinlämpöä on tarkkailtu myös valtateillä.

Kiinassa levinnyt koronavirus on tappanut jo yhdeksän ihmistä, kertovat maan viranomaiset. Lisäksi tartunnan saaneita on lähes 450. Vielä eilen kerrottiin, että tartunnan saaneita olisi reilut 300.

Kiinan terveysviranomaiset kertoivat myös, että virus voi muuttua ja levitä edelleen.

Yhdysvaltojen viranomaiset puolestaan kertoivat eilen havainneensa ensimmäisen vahvistetun koronavirustartunnan maan rajojen sisältä. Tartunta havaittiin Seattlen kaupungin lähellä.

Viranomaisten mukaan potilas on kolmekymppinen Yhdysvalloissa asuva mies. Mies on sairaalahoidossa viranomaisten mukaan varotoimenpiteenä, mutta hänen tilaansa kuvataan hyväksi.

Potilaan kerrotaan saapuneen Yhdysvaltoihin viime viikolla Wuhanin kaupungista Kiinasta. Mies ei ollut käynyt kalatorilla, josta epidemian arvellaan olevan lähtöisin.

Yhdysvallat on käynnistänyt tehostetut lentokenttätarkastukset tartunnan saaneiden havaitsemiseksi. Kiinan naapurimaissa on myös aloitettu tehostettuja lentokenttätarkastuksia. Virusta on havaittu ainakin Thaimaassa, Japanissa, Taiwanissa ja Etelä-Koreassa.

Maailman terveysjärjestö WHO kokoontuu tänään keskustelemaan viruksesta. WHO:n on määrä päättää, julistaako se viruksen takia kansainvälisen kansanterveyden hätätilan.

Vielä ei tarkkaan tiedetä, mistä virus on saanut alkunsa. Kiinan hallitus on luokitellut hengitysteitse leviävän viruksen samaan kategoriaan vuosina 2002–2003 riehuneen SARS-epidemian kanssa. Tämä tarkoittaa muun muassa sairastuneiden pakollista eristämistä ja mahdollisia rajoituksia matkustamiseen.

"Tehostamme tutkimusta tunnistaaksemme taudin lähteen ja tarttumistavan", Kiinan terveysviranomaisten edustaja Li Bin totesi.

Kiina on kertonut myös uusista toimista viruksen leviämisen estämiseksi. Näihin kuuluu muun muassa lentokenttien ja ostoskeskusten desinfiointia ja ihmisten ruumiinlämmön monitorointia.