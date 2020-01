WHO pohtii Kiinan koronaviruksen julistamista kansainväliseksi terveysuhaksi

Virus on tappanut Kiinassa ainakin 17 ihmistä, ja noin 450 on saanut tartunnan.

Järjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi, että päätöstä julistuksen tekemisestä ei tehdä kevyin perustein. LEHTIKUVA / AFP

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi jälleen tänään, pitäisikö Kiinan koronavirus julistaa kansainväliseksi terveysuhaksi.

WHO:n hätäkomitea keskusteli asiasta pitkään keskiviikkona ja päätyi lopulta olemaan tekemättä julistusta. Komitean äänestyksessä asiasta äänet jakaantuivat tasan.

Järjestön pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi, että päätöstä julistuksen tekemisestä ei tehdä kevyin perustein.

Virus on tappanut Kiinassa ainakin 17 ihmistä, ja noin 450 on saanut tartunnan. Virusta on havaittu myös muutamissa maissa Kiinan ulkopuolella, mikä on lisännyt pelkoja sen leviämisestä.