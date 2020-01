Saksassa kuollut ainakin kuusi joukkoampumisessa

LEHTIKUVA / AFP

Saksassa Rot am Seessa poliisi tekee etsintää taloon, jossa ampuminen tapahtui.

Poliisi vahvistaa, että ainakin kuusi ihmistä on kuollut ja kaksi haavoittunut vakavasti joukkoampumisessa Saksan Baden-Württembergissä sijaitsevassa Rot am Seen pikkukaupungissa.

Poliisi kertoo Twitterissä ottaneensa ampujan kiinni. Tiedossa ei poliisin mukaan ole, että ampujia olisi ollut useampi kuin yksi.

Bild-lehden mukaan ampuja ja uhrit olisivat olleet saman perheen jäseniä. Lehden mukaan ampuja on vuonna 1983 syntynyt mies.

Poliisin on määrä pitää tiedotustilaisuus tapahtumasta kello 17.30 Suomen aikaa.