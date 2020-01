Presidentti Niinistö huolissaan rasismin ja antisemitismin noususta – pitää Turun synagogan sotkemista huolestuttavana

Niinistö kommentoi myös sitä, onko Suomi onnistunut selvittämään tarpeeksi suomalaisten mahdollista osuutta holokaustissa, kuten juutalaisten pakolaisten käännyttämistä tai suomalaisten SS-miesten mahdollisia toimia. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Presidentti Sauli Niinistö kuvailee Turun viimeöistä juutalaisen seurakunnan synagogan töhrimistä hyvin huolestuttavaksi.

"Todellakin näyttää näin Turussa käyneen – se on hyvin huolestuttavaa. Meillä on oikeuslaitoksessa käsitelty asiaa, ja minunkin on tarkoitus asiasta vielä puhua", presidentti vastasi kysymykseen siitä, pitäisikö julkisen vallan kitkeä antisemitismin leviämistä tiukemmin.

Niinistö tapasi toimittajia Puolassa Auschwitzin keskitysleirin vapautuksen muistojuhlan yhteydessä.

Presidentin mukaan kyse on laajemmasta rasismista. Niin rasismin kuin antisemitismin kasvu Suomessa ja maailmalla on huolestuttavaa.

"Jos palataan 1930-luvulle, niin minua askarruttaa valtavasti, miten tavallisista ihmisistä tulee julmia tappajia. Se prosessi, miten ihmismieli voi kääntyä näin, on äärimmäisen tärkeä tunnistaa, koskien myös nykyaikaa", presidentti sanoi.

Niinistö kommentoi myös sitä, onko Suomi onnistunut selvittämään tarpeeksi suomalaisten mahdollista osuutta holokaustissa, kuten juutalaisten pakolaisten käännyttämistä tai suomalaisten SS-miesten mahdollisia toimia.

"Tuosta viimeksi mainitusta on tehty tutkimus ja laajennettu tutkimus. Ainakin tuo (holokaustia tutkiva) Simon Wiesenthal -keskus, joka tuossa alun perin lähestyi, on ollut tyytyväinen siihen, että Suomi selvittää perin pohjin osuuttaan."

"Kun olin Jerusalemissa holokaustifoorumissa, tuli mieleen, että Suomi on suhteellisen vähäisissä määrin ollut holokaustissa jollain tapaa mukana, ja ne (tapaukset) on kyllä perin pohjin tutkittu", presidentti sanoi.

Auschwitzin vapauttamisen muistotilaisuuteen osallistuu valtioiden ja hallitusten johtajia yli 20 maasta. Tilaisuudessa kunniavieraina on noin 200 Auschwitzin keskitys- ja tuhoamisleiriltä selviytynyttä.

Vierailun aikana Niinistö tapaa lisäksi Puolan presidentin Andrzej Dudan kahdenvälisesti.