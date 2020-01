EU:n evakuointilennon määrä lähteä tänään Kiinan Wuhaniin ja tuoda pois noin 250 ranskalaista

Wuhanissa on ulkoministeriölle tehtyjen matkustusilmoitusten perusteella alle kymmenen suomalaista.

Uusi koronavirus on vaatinut jälleen lisää kuolonuhreja Kiinassa. LEHTIKUVA/AFP

EU-komission ensimmäisen evakuointilennon on määrä lähteä tänään Kiinan Wuhaniin, ilmenee komission tiedotteesta. Koneella on määrä tuoda pois noin 250 ranskalaista.

Toisen lennon on ilmoitettu lähtevän myöhemmin viikolla, ja sillä lennolla Wuhanista on poistumassa runsaat 100 EU-kansalaista. Tiedossa ei ole, onko joukossa suomalaisia. Ulkoministeriöstä mahdollista suomalaisten mukanaoloa ei kommentoida ihmisten yksityisyyden suojan vuoksi.

Wuhanissa on ulkoministeriölle tehtyjen matkustusilmoitusten perusteella alle kymmenen suomalaista.

Kiinan koronavirukseen on kuollut jo 132 ihmistä. Hubein maakunnan viranomaiset ja Kiinan valtion terveysviranomaiset vahvistivat keskiviikkona 26 uutta kuolonuhria.

Viranomaiset kertoivat myös yli tuhannesta uudesta vahvistetusta tartunnasta, mikä nostaa vahvistettujen tartuntojen määrän Kiinassa jo lähes 6 000:een. Viranomaiset kertoivat lisäksi tarkkailevansa yli 9 000:ta epäiltyä tapausta.

Tartuntatapausten määrä ylittää nyt Manner-Kiinassa vuosien 2002–03 sars-epidemian vastaavan lukeman. Sarsin sai Manner-Kiinassa vahvistetusti 5 327 ihmistä ja siihen kuoli 349. Maailmanlaajuisesti sars tappoi yli 770 ihmistä.

Uuden koronaviruksen tartuntatapauksia on todettu myös Kiinan ulkopuolella, esimerkiksi muissa Aasian maissa, Australiassa ja Euroopassa. Rovaniemellä on parhaillaan eristyksissä kiinalainen turisti koronavirusepäilyn takia.

Japani ja Yhdysvallat lennättivät keskiviikkona satoja kansalaisiaan pois viruksen piinaamasta Wuhanin kaupungista.

Yli 50 miljoonaa ihmistä on jumissa Wuhanissa ja sen ympäristössä, sillä liikenneyhteydet kaupungista muualle Kiinaan ovat poikki viruksen leviämisen estämiseksi. Myös turistimatkoja Kiinasta ulkomaille on vähennetty ja koulujen ja yliopistojen lomakautta on jatkettu.

Kiinan viranomaiset ovat saaneet kiitosta siitä, että ne ovat reagoineet tämänkertaiseen virukseen nopeammin ja olleet tiedotuslinjassaan avoimempi kuin sarsin kohdalla. Kiinaa on kuitenkin myös kritisoitu hitaasta reagoinnista ja yhteistyöhaluttomuudesta. Yhdysvallat on kritisoinut Kiinaa haluttomuudesta ottaa apua vastaan.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi tiistaina, että Kiina päästää ryhmän kansainvälisiä asiantuntijoita maahan tekemään yhteistyötä kiinalaistutkijoiden kanssa. Kiina on julkistanut koronaviruksen genomin kansainvälisten tutkijoiden käyttöön, mutta ei ole suostunut jakamaan itse virusta ulkomaisten laboratorioiden kanssa.

Australiassa tutkijat onnistuivat kuitenkin kasvattamaan koronavirusta potilaalta saadusta näytteestä ja lupasivat jakaa sitä WHO:n kautta. Doherty-instituutin tutkijoiden mukaan viruksen avulla pystytään selvästi aiempaa paremmin diagnosoimaan potilaita ja siitä on apua myös rokotteen kehittämisessä.