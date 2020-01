Kiinan koronaviruksen kuolonuhrien määrä on kasvanut 170:een,

Venäjän pääministeri Mihail Mishustin ilmoitti Kiinan-vastaisen rajan sulkemisesta. Lehtikuva/AFP

Venäjä sulkee Kiinan-vastaisen rajansa koronaviruksen vuoksi. Asiasta ilmoitti Venäjän pääministeri Mihail Mishustin, kertovat venäläiset uutistoimistot sekä uutistoimisto AFP. Mishustinin mukaan Venäjä sulkee rajansa Kaukoidässä estääkseen uuden koronaviruksen leviämisen.

Wuhanin koronavirus on aiheuttanut epidemian Kiinassa. Lisäksi sen tartuntoja on havaittu useissa muissa maissa. Suomessa on koronaviruksen vuoksi eristyshoidossa yksi kiinalainen turisti.

Kiinan koronaviruksen kuolonuhrien määrä on kasvanut 170:een, viranomaiset kertoivat torstaina.

Kiinan viranomaiset vahvistivat myös yli 1 700 uutta tartuntatapausta, joten vahvistettuja tartuntoja on nyt yli 7 700. Tartuntoja on Manner-Kiinassa jo enemmän kuin vuosien 2002–2003 sars-epidemiassa.

Uusia kuolemantapauksia on eilen ilmoitettuihin lukuihin verrattuna 38. Niistä 37 tuli viruksen ydinalueella Hubein maakunnassa ja lisäksi yksi Sichuanin maakunnassa Lounais-Kiinassa. Uusista vahvistetuista tartunnoistakin yli tuhat oli Hubeista.

Koronaviruksen epidemian uskotaan saaneen alkunsa Hubeissa sijaitsevan Wuhanin miljoonakaupungin torilta.

Keskiviikkona raportoitiin ensimmäinen tapaus paitsi Suomessa myös Arabiemiirikunnissa. Tartuntatapauksia on vahvistettu niin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Australiassa kuin useissa Aasian maissakin.

Maailman terveysjärjestö WHO pitää tänään hätäkokouksen, jossa se pohtii, pitäisikö virusepidemia julistaa kansainväliseksi terveysuhaksi. Järjestö on pohtinut asiaa muutamaan otteeseen aikaisemminkin, mutta ei ole päätynyt tekemään julistusta.

WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus pahoitteli Twitterissä sitä, että järjestö kuvaili viime viikolla koronaviruksen maailmanlaajuisen leviämisen uhkaa "kohtalaiseksi" eikä "korkeaksi". Ghebreyesusin mukaan väärän arvion syynä oli inhimillinen virhe.