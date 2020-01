Britanniassa kaksi koronavirustartuntaa, Italiaan hätätila taudin takia – evakuointilennoilla pois Kiinasta tuotuja odottaa monissa maissa pariviikkoinen karanteeni

Italian hallitus julisti maahan perjantaina hätätilan koronaviruksen vuoksi. Laivamatkustajia Italian Civitavecchiassa. LEHTIKUVA/AFP

Useat maat ryhtyivät perjantaina kiireellisiin toimiin uuden koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi. Ulkomaat ovat myös lennättäneet kansalaisiaan pois viruksen lähtöpaikkana pidetystä Wuhanista Kiinassa.

Britanniassa kahdella ihmisellä todettiin uusi koronavirus. Kyseessä olivat ensimmäiset varmistetut tartunnat maassa. Molemmat sairastuneet kuuluvat samaan perheeseen. Maan viranomaisten mukaan sairastuneet on viety "erityishoitoon".

Britannian julkisen terveydenhuoltojärjestelmän NHS:n edustajan Chris Whittyn mukaan Britannia on hyvin varautunut torjumaan viruksen leviämisen, eikä viruksen löytyminen maasta ollut yllätys.

Britannia on perjantaina evakuoimassa kansalaisiaan Wuhanista. Britanniaan on palaamassa 83 brittiä, jotka kaikki joutuvat kahdeksi viikoksi karanteeniin Englannin luoteisosassa sijaitsevaan sairaalaan. Sairaalan sijaintia ei ole paljastettu julkisuuteen.

Myös Saksa kertoi perjantaina lähettäneensä koneen kohti Wuhania evakuoimaan toistasataa saksalaista. Kone palaa Saksaan lauantaina, ja evakuoidut viedään kahdeksi viikoksi karanteeniin sotilastukikohtaan.

Ranskan Wuhanista evakuoimat ihmiset saapuivat perjantaina niin ikään Ranskaan.

Italian hallitus puolestaan julisti maahan perjantaina hätätilan viruksen vuoksi.

Euroopasta on tähän mennessä löytynyt 11 koronavirukseen sairastunutta, joista yksi Suomesta. Virus on levinnyt maailmanlaajuisesti ainakin 18 maahan, ja siihen on sairastunut liki 10 000 ihmistä. Virukseen on kuollut pitkälti yli 200 ihmistä.

Japani on kehottanut kansalaisiaan välttämään tarpeetonta matkustamista Kiinaan. Maan pääministeri Shinzo Abe kertoi matkustusvaroituksen tason nostosta. Japani on jo aiemmin antanut järeämmän matkustusvaroituksen, joka koskee Kiinan Hubein maakuntaa: kaikkea matkustamista sinne kehotetaan välttämään.

Japanin ulkoministeriö kehottaa niin ikään kaikkia Kiinassa olevia japanilaisia ryhtymään turvatoimiin ja tarvittaessa palaamaan väliaikaisesti kotimaahan.

Japani on myös ottamassa käyttöön määräykset, jotka antavat viranomaisille mahdollisuuden estää mahdollisilta koronaviruksen kantajilta pääsyn maahan.

Etelä-Koreassa 18 Wuhanista evakuoitua korealaista on viety sairaalaan sen jälkeen kun heillä todettiin oireita. Etelä-Korea evakuoi yhteensä 368 ihmistä Wuhanista, ja he kaikki pysyvät tilapäismajoituksessa pääkaupunki Soulin ulkopuolella tulevat kaksi viikkoa.

"He eivät saa poistua. Kaikki vierailut heidän luokseen ovat myös kiellettyjä", sanoi maan apulaisterveysministeri Kim Gang-lip.

Jincheonin ja Asanin kaupungeissa, missä evakuoidut ovat tilapäismajoituksessa, on vastustettu kiivaasti Wuhanista tuotujen tuloa. Aikaisemmin tällä viikolla Kimin kimppuun hyökättiin, kun hän kävi Jincheonissa.

Etelä-Korea aikoo evakuoida vielä 300 kansalaistaan lisää Wuhanista lähipäivinä. Etelä-Koreassa on tähän mennessä todettu 11 koronavirustartuntaa.

Lentoyhtiö Finnair kertoi peruvansa kaikki lentonsa Manner-Kiinaan aikavälillä 6.2.–29.2. koronaviruksen vuoksi. Lisäksi Finnair peruu kaksi viikoittaista lentoaan Etelä-Kiinan Guangzhouhun aikavälillä 5.2.–29.3.

Hongkongiin Finnair lentää toistaiseksi normaalisti. Yhtiö sanoo ottavansa huomioon lentojensa operoinnissa kaikki viranomaisohjeistukset, mukaan lukien Maailman terveysjärjestön WHO:n sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ohjeet.

Finnair oli jo aiemmin perunut lentojaan Pekingin Daxing-lentoasemalle ja Nanjingiin helmi–maaliskuussa.

Finnair lisäksi kymmenet muut lentoyhtiöt ovat peruneet tai vähentäneet lentojaan Kiinaan. Osa Kiinan naapurimaista on myös sulkenut rajansa Kiinasta tulevilta.