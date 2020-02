Koronavirukseen kuollut lähes 500 Kiinassa, tartunnan saaneita yli 24 300

Muissa maissa tartuntoja on tavattu parisataa yli 20 maassa. Japanissa todettu ainakin kymmenen tartuntaa risteilyaluksella. Tauti levisi laivassa aiemmin olleelta matkustajalta.

Koronavirustartuntojen määrä Manner-Kiinassa nousee yhä. Wuhanin kaupungissa työskentelevä lääkäri sai päälleen kollegansa suihkuttamaa desinfiointiainetta.

Kiinassa leviävään uuteen koronavirukseen on kuollut jo ainakin 490 ihmistä. Myös todettujen tartuntojen määrä nousee yhä ja on nyt yli 24 000, maan viranomaiset kertovat.

Viruksen levinneisyyden ydinalueella Hubein maakunnassa viranomaiset kertovat kuolleiden määrän nousseen 65:llä tiistaista. Uusia tartuntoja kerrotaan alueella olevan noin 3 150. Kun lukuihin otetaan mukaan koko Manner-Kiina, uusia tartuntoja on lähes 4 000.

Tartuntoja on tavattu myös Kiinan ulkopuolella yli 20 maassa. Muissa maissa on todettu yhteensä noin 200 tartuntaa.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Kiinan massiiviset eristystoimet antavat toiveita viruksen leviämisen rajoittamisesta – nousevista tartuntaluvuista huolimatta. Järjestö julisti viime viikolla viruksen kansainväliseksi terveysuhaksi, mutta kertoi tiistaina, ettei määrittele koronavirusta tällä hetkellä pandemiaksi. Pandemia tarkoittaa koko maapallolle levinnyttä tautia.

WHO ei ole myöskään suosittanut matkustusrajoituksia. Niitä ovat sen sijaan asettaneet omatoimisesti useat valtiot. Tartunnoista "99 prosenttia" on todettu Manner-Kiinassa, muistutti WHO:n edustaja tiistaina.

Risteilyaluksella testattiin noin 200 ihmistä

Japani vahvisti varhain keskiviikkona Suomen aikaa, että eristettynä olevalla risteilyaluksella on ainakin kymmenen tartunnan saanutta ihmistä. Asiasta kertoi maan terveysministeri.

Diamond Princess -risteilijä pantiin karanteeniin Jokohaman satamassa tiistaina. Aluksella on noin 3 700 ihmistä. Päätös risteilijän eristämisestä tehtiin sen jälkeen, kun laivalla aikaisemmin olleella matkustajalla todettiin virustartunta Hongkongissa. 80-vuotias mies oli poistunut risteilijältä viime viikolla.

Terveysministeri Katsunobu Katon mukaan näytteitä kerättiin yli 200 ihmiseltä. Niistä 31 oli valmistunut siinä vaiheessa, kun ensimmäiset kymmenen tapausta varmistuivat.

"Olemme siirtäneet heidät (tartunnan saaneet) pois alukselta ja lähetämme heidät jatkohoitoon yhteistyössä rannikkovartioston kanssa", ministeri sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Ministeri kertoi, että aluksen noin 2 700 matkustajaa ja noin tuhat miehistön jäsentä joutuvat pysymään laivassa 14 päivää. Viruksen itämisaika on nykytiedon mukaan kaksi viikkoa.

Japani kipuilee pakkotoimissa

Ennen risteilyaluksen tartuntatietoja Japanissa oli todettu noin 20 virustartuntaa. Ainakin kahdessa tapauksessa epäillään tartunnan siirtyneen ihmisestä ihmiseen. Tartunta todettiin esimerkiksi Wuhanista saapuneita matkustajia kuljettaneen turistibussin kuskilla ja oppaalla. Heistä kumpikaan ei ollut käynyt Kiinassa viime kuukausina.

Japani on evakuoinut jo yli 500 kansalaistaan viruskriisin keskiössä olevasta Wuhanin kaupungista. Maata on kuitenkin moitittu osin leväperäisestä suhtautumisesta karanteenien järjestämiseen. Wuhanista palaavia ihmisiä esimerkiksi pyydettiin osallistumaan virustestaukseen vapaaehtoisesti, ja pakollisen karanteenin sijaan heitä pyydettiin olemaan eristyksissä kotonaan.

Japanin viranomaisten mukaan viruksen nykymääritelmä ei kuitenkaan mahdollista pakkotoimiin ryhtymistä. Kaikki Wuhanista palanneet japanilaiset ovat tiettävästi suostuneet virustesteihin.

Amerikkalaisyhtiöt keskeyttivät lennot Hongkongiin

Amerikkalaiset lentoyhtiöt United ja American Airlines ilmoittivat keskeyttävänsä lennot Hongkongiin väliaikaisesti koronaviruksen takia. United ilmoitti, että sen lennot jäävät tauolle ainakin 20. helmikuuta asti, koska matkustajamäärä on romahtanut.

Molemmat yhtiöt ilmoittivat jo aiemmin keskeyttävänsä lennot Manner-Kiinaan. Hongkongissa on todettu 18 koronavirustartuntaa, ja yksi ihminen on kuollut.

Yhdysvallat on tiistaina evakuoinut yli 300 ihmistä kahdella lennolla Kiinan Wuhanista. Evakuoitujen määrä on ulkoministeriön mukaan noussut jo yli 500:n. Tarkoitus on järjestää vielä ainakin yksi evakuointilento torstaina.

Koronaviruksen takia evakuoidut on määrätty pakolliseen karanteeniin. Näin tiukkoihin toimiin ei hallitus ole ryhtynyt sitten 1960-luvun.

Yhdysvallat kehotti viime viikolla kansalaisiaan pyrkimään pois Kiinasta kaupallisilla lennoilla. Yhdysvalloissa on todettu 11 koronavirustartuntaa.