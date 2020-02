Koronavirukseen on kuollut Kiinassa jo ainakin 560 ihmistä, tartunnan saaneita 28 000

Virustartuntoja on varmistettu yli 20 maassa. Kaikista tartunnoista yhteensä pari sataa on todettu Kiinan ulkopuolella.

Wuhanissa on eniten koronavirustartunnan saaneita. Lehtikuva/AFP

Kiinassa uuden koronaviruksen kuolleisuusluvut jatkavat jyrkkää nousuaan. Kuolleita on nyt ainakin 563, kun maan viranomaiset kertoivat 73 uudesta kuolemasta eilisen jälkeen. Kuolemista 70 raportoitiin tartuntojen keskiössä olevasta Hubein maakunnasta.

Tartunnan saaneita on Manner-Kiinassa yhteensä ainakin 28 000. Hubeista uusia tartuntoja raportoitiin vuorokaudessa lähes 3 000 ja noin 700 muualta maasta.

Kiinan julkisuuteen kertomat kuolleiden ja vahvistettujen tartuntojen määrät ovat olleet selkeässä nousussa jo lähes parin viikon ajan.

Hongkongissa ilmestyvä South China Morning Post -lehti seuraa laskurissaan tartuntalukujen lisäksi toipuneiden määriä. Uuden koronaviruksen on lehden mukaan selättänyt noin 900 ihmistä. Viruksen itämisajaksi on arvioitu noin kaksi viikkoa.

Hubeissa sijaitsevan Wuhanin viranomaisten mukaan kaupungilla on vaikeuksia löytää sairaalapaikkoja kaikille tarvitseville. Viranomaisten mukaan kaupungissa on myös huutava pula muista sairaalamateriaaleista ja -välineistöistä.

Wuhaniin on rakennettu pikavauhtia uusi sairaalaksi kutsuttu rakennus ja julkisiin rakennuksiin on pystytetty kymmenien ihmisten makuusaleja, mutta tilaa ei edelleenkään ole kaikille tarvitseville. Seuraavaksi lisää petipaikkoja aiotaan sijoittaa hotelleihin ja kouluihin, viranomaiset suunnittelevat.

Japanin Jokohamassa eristyksissä olevalla Diamond Princess -risteilyaluksella on todettu kymmenen uutta koronavirustartuntaa, maan viranomaiset kertoivat varhain torstaina. Jo keskiviikkona laivalta löytyi testeissä kymmenen tartunnan saanutta. Yhteensä Japanissa on nyt todettu 25 virustartuntaa.

Diamond Princess -risteilijä pantiin karanteeniin tiistaina. Aluksella on noin 3 700 ihmistä. Päätös risteilijän eristämisestä tehtiin sen jälkeen kun laivalla aikaisemmin olleella matkustajalla todettiin virustartunta Hongkongissa. 80-vuotias mies oli poistunut risteilijältä viime viikolla.

Laivalla oleville ihmisille on kerrottu, että he joutuvat jäämään alukselle karanteeniin 14 päiväksi. Määräys koskee myös heitä joiden virustesti on osoittautunut negatiiviseksi. Yhteensä laivalla on toistaiseksi testattu noin 270 ihmistä. Sairastuneet on kuljetettu maihin hoitoon.

Uutistoimisto AFP:n mukaan aluksella olijat on määrätty pysymään hyteissä. Se on aiheuttanut matkustajissa niin hämmennystä kuin tylsistymistäkin.

Risteilyalus seisoo eristyksissä Japanin lisäksi myös Hongkongin satamassa. Kyseessä on World Dream -alus, joka risteili viime kuussa Kiinasta Vietnamiin. Sen miehistön jäsenistä noin 30:llä on todettu koronatartuntaan viittaavia oireita, kuten kuumetta. Alukselta on löydetty kahdeksan varmistettua tartuntaa. Aluksella on yhteensä 3 600 matkustajaa ja miehistön jäsentä, kertoo South China Morning Post.

Virustartuntoja on varmistettu yli 20 maassa. Kaikista tartunnoista yhteensä pari sataa on todettu Kiinan ulkopuolella.