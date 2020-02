Kiina aloittaa tutkinnan koronaviruksesta varoittaneen lääkärin kuolemasta – koronaviruskriisin keskiössä olevassa maakunnassa hieman aiempaa vähemmän uusia tartuntoja

Pekingissä tietoa koronavirukselta suojautumisesta levitetään muun muassa julisteissa. LEHTIKUVA / AFP

Kiina aloittaa tutkinnan jo viime vuoden lopulla uudesta koronaviruksesta varoittaneen lääkärin kuolemasta, kertovat viranomaiset. Kiinalaismediat kertoivat jo torstaina, että Li Wenliang, 34, olisi kuollut sairaalassa saatuaan virustartunnan potilaaltaan.

Lääkärin kuolemasta julkaistiin ristiriitaisia tietoja torstai-illan aikana. Aluksi kiinalaismedia Global News kirjoitti, että Li olisi kuollut sairaalassa Wuhanissa. Myöhemmin lehti päivitti uutistaan ja kertoi, että Li ei olisikaan kuollut, vaan hänet olisi elvytetty sydämen pysähdyksen jälkeen.

Myöhään torstai-iltana Suomen aikaa lehti kuitenkin kertoi, että Li olisi kuollut elvytysyritysten jälkeen.

Viranomaisten mukaan Wuhaniin lähetetään perjantaina tutkimusryhmä "tekemään perusteellisen tutkimuksen niistä seikoista, jotka liittyvät tohtori Li Wenliangin kuolemaan, josta on kerrottu ihmisille".

Li joutui Kiinan viranomaisten silmätikuksi lähetettyään joulukuussa kiinalaisessa Weibo-viestisovelluksessa lääkäriryhmään viestin, jossa varoitti viruksen leviämisestä. Muutamaa päivää myöhemmin lääkäri kutsuttiin viranomaisten kuultavaksi ja pakotettiin allekirjoittamaan lausunto, jossa häntä syytettiin väärien tietojen levittämisestä ja yhteiskunnan järjestyksen horjuttamisesta.

Yhdysvaltain presidentti on kertonut Kiinan presidentille luottavansa Kiinan kykyyn taistella koronaviruksen leviämistä vastaan, kertoo Valkoinen talo.

Kiinan valtionmedia kertoi aiemmin, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on keskustellut koronaviruksesta puhelimitse kiinalaisen kollegansa Xi Jinpingin kanssa.

Valkoisen talon lausunnon mukaan johtajat sopivat, että he jatkavat yhteydenpitoa ja yhteistyötä asian tiimoilta. Lausunnossa sanottiin myös, että Trump ja Xi keskustelivat lisäksi onnistumisesta kauppaneuvotteluissa. Maiden välisen kauppasopimuksen ensimmäinen vaihe allekirjoitettiin viime kuun puolivälissä.

Kiinassa Hubein maakunnassa on raportoitu hieman aiempaa vähemmän uusia koronavirustartuntoja. Uusia tartuntoja kerrotaan olevan noin 2 400, kun vuorokautta aiemmin niitä oli noin 3 000. Muualta Manner-Kiinasta uusia tartuntoja raportoitiin noin 700, joten koko maassa tartunnan saaneiden määrä nousi yli 31 000:n. Kyse on Kiinan hallinnon ilmoittamista luvuista.

Lisäksi viranomaiset kertoivat 73 uudesta kuolemasta eilisen jälkeen. Niistä 69 rekisteröitiin Hubein alueella. Kaikkiaan virukseen kuolleita on nyt ainakin 636.

Todettujen tartuntojen määrä voi edelleen nousta jyrkästi, sillä Kiinan terveysviranomaisten mukaan tartuntaan epäillään vielä ainakin 26 000 ihmisellä.

Japanin Jokohamassa eristyksissä olevalla Diamond Princess -risteilyaluksella on todettu ainakin 41 uutta koronavirustartuntaa, maan viranomaiset kertoivat varhain perjantaina. Yhteensä tartunnan saaneita on laivalla jo vähintään 61.

Diamond Princess -risteilijä pantiin karanteeniin tiistaina. Aluksella on noin 3 700 ihmistä. Päätös risteilijän eristämisestä tehtiin sen jälkeen kun laivalla aikaisemmin olleella matkustajalla todettiin virustartunta Hongkongissa. 80-vuotias mies oli poistunut risteilijältä viime viikolla.

Laivalla oleville ihmisille on kerrottu, että he joutuvat jäämään alukselle karanteeniin 14 päiväksi. Määräys koskee myös heitä joiden virustesti on osoittautunut negatiiviseksi. Eristys voi kestää jopa 19. helmikuuta asti.

Yhteensä laivalla on toistaiseksi testattu noin 270 ihmistä. Aiemmin sairastuneet on kuljetettu maihin hoitoon, ja samaan toimenpidettä valmistellaan nyt uusien tartunnansaaneiden osalta, Japanin terveysministeri kertoo.

Laivalla testattiin ensin ihmiset, joilla oli hengitystieinfektion oireita tai joiden tiedettiin olleen kontaktissa aiemmin sairastuneen matkustajan kanssa. Nyt testauksia mahdollisesti laajennetaan, ministeri sanoo.

Uutistoimisto AFP:n mukaan aluksella olijat on määrätty pysymään hyteissään. Se on aiheuttanut matkustajissa niin hämmennystä kuin tylsistymistäkin.

Virustartuntoja on varmistettu jo lähes 30 maassa. Kaikista tartunnoista yhteensä kolmisen sataa on todettu Kiinan ulkopuolella.