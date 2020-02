Kaatosateet ovat sammuttamassa Australian maastopaloja, nyt vaarana tulvat

Yli kymmenen miljoonaa hehtaaria maastoa paloi Australiassa. Lehtikuva/AFP

Australiassa kaatosateet ovat sammuttamassa maassa kuukausikaupalla roihunneita maastopaloja, kertoivat viranomaiset perjantaina. Alkuviikosta Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa alkaneiden sateiden ennustetaan jatkuvan pitkälle ensi viikkoon. Osavaltiossa oli perjantaina ensimmäistä kertaa liki puoleen vuoteen tilanne, jolloin siellä ei loimottanut yhtään vaaralliseksi luokiteltua metsäpaloa.

Meteorologit ovat varoittaneet Uutta Etelä-Walesia tulvista, sillä joissain osissa osavaltiota ei ole neljään vuoteen satanut näin paljon.

Australian maastopaloissa on kuollut 33 ihmistä ja yli 2 500 kotia on tuhoutunut. Maastoa on palanut yli kymmenen miljoonaa hehtaaria, ja arviolta miljardi eläintä on kuollut. Australian keskuspankin mukaan palot tulevat leikkaamaan Australian bruttokansantuotetta ainakin 0,2 prosenttiyksikköä kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä.