WHO:n johtaja varoittaa: Uusi koronavirus on hyvin vakava uhka koko maailmalle – tutkijat koolla Genevessä

Tartuntoja on todettu noin 25 maassa, Kiinassa on hätätilanne.

Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. LEHTIKUVA/AFP

Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus varoittaa uuden koronaviruksen olevan hyvin vakava uhka maailmalle. Tapauksista 99 prosenttia on todettu Kiinassa, siellä on hätätilanne, mutta uhka on vakava myös muulle maailmalle, Ghebreyesus sanoi kokouksessa, jossa pohditaan keinoja koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

"Tärkeintä on pysäyttää viruksen leviäminen ja pelastaa ihmishenkiä", Ghebreyesus totesi.

Taudin lyömiseksi tarvitaan hänen mukaansa tietojen avointa ja tasapuolista jakamista.

Genevessä on tiistaina ja keskiviikkona koolla noin 400 tutkijaa. Tarkoitus on muun muassa pohtia viruksen tarttumistapoja ja mahdollisia rokotteita.

Kiinassa koronavirukseen kuolleita on nyt yli tuhat. Hubein maakunnan viranomaiset ovat kertoneet yli sadasta uudesta kuolemantapauksesta.

Maakunnasta vahvistettiin myös lähes 2 100 uutta tartuntaa. Kun luku lisätään aikaisempiin tietoihin, ainakin yli 42 000 ihmistä on sairastunut virukseen Kiinassa.

Koronaviruksen uskotaan lähteneen leviämään Wuhanin kaupungissa Hubeissa sijaitsevalta torilta, jolla oli myynnissä villieläimiä. Viruksen leviämisen seurauksena Kiina on päätynyt eristämään kokonaisia kaupunkeja.

Tuoreimpia toimia ovat Wuhanin kaupunkiin määrätyt liikkumisrajoitukset. Niiden mukaan kuumetta potevat ihmiset saavat mennä vain oman alueensa sairaalaan. Tarkkailua tarvitsevien keuhkokuumepotilaiden on pysyttävä klinikoilla tai muissa heille osoitetuissa paikoissa.

Kiinan presidentti Xi Jinping on vieraillut pekingiläisessä sairaalassa, jossa hoidetaan koronavirukselle altistuneita potilaita. Kyseessä oli presidentille harvinainen julkinen esiintyminen, kirjoittaa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Vierailullaan hengityssuojaa käyttänyt Xi kehotti päättäväisempiin toimiin viruksen kukistamiseksi.

Maan johtaja on pitänyt matalaa profiilia viikkojen ajan virustilanteen pahentuessa, BBC kirjoittaa. Kiinan johtoa on kritisoitu koronaviruksen vakavuuden väheksymisestä.

Kiinan valtion media kertoi tiistaina, että kaksi Hubein maakunnan ylintä terveysviranomaista on poistettu tehtävistään.

Kiukku on voimistunut varsinkin sen jälkeen, kun viruksesta varoittanut lääkäri Li Wenliang kuoli saatuaan tartunnan potilaaltaan. Li joutui Kiinan viranomaisten silmätikuksi lähetettyään joulukuussa kiinalaisessa Weibo-viestisovelluksessa lääkäriryhmään viestin, jossa varoitti viruksen leviämisestä.

BBC:n mukaan maan hallinto on myöntänyt joitakin puutteita tilanteen hoidossa. Toisaalta Maailman terveysjärjestö WHO on kehunut joitakin Kiinan toimia, esimerkiksi laajoja karanteeneja.

WHO:n asiantuntijaryhmä saapui maanantaina Kiinaan tutkimaan virustilannetta. BBC:n mukaan ryhmän saapumislupaa neuvoteltiin Kiinan kanssa kaksi viikkoa.