Koronavirukseen kuolleiden määrä nousee – Kiinassa 250 uhria lisää vuorokaudessa

Lehtikuva/AFP

Koronaviruskuolemissa tapahtui tähän asti suurin hyppäys.

Kiinassa viranomaiset kertovat ainakin 242 uudesta koronaviruskuolemasta Hubein maakunnassa. Yhteensä uuteen koronavirukseen on nyt kuollut ainakin 1 350 ihmistä.

Uusia tartuntoja on Hubein maakunnassa todettu eilisen jälkeen yli 14 800. Päivittäisiä uusia tartuntoja on pitkään raportoitu noin 2 000–3 000, joten kyseessä on merkittävä hyppäys.

Uutistoimisto AFP kertoo hyppäyksen johtuvan paikallisviranomaisten mukaan uudesta tavasta määritellä covid-19-taruntoja. Yhdysvaltalaisen uutiskanava CNN:n mukaan uudessa korkeammassa luvussa ovat mukana sekä testein todetut että oireiden perusteella diagnosoidut virustartunnat.

Kiinan viranomaiset perustelivat oireiden perusteella diagnosoitujen lisäämistä tartunnan saaneiden joukkoon sillä, että näin ihmisten on mahdollista päästä hoitoon varhaisemmassa vaiheessa, CNN kertoo.

Yhteensä tartuntoja on Manner-Kiinassa uusien lukujen myötä todettu lähes 60 000. Määrä voi vielä nousta, sillä maan viranomaiset julkaisevat koko Kiinan tartuntaluvut yleensä vähän Hubein lukujen jälkeen.

Uusi koronavirus alkoi levitä joulukuussa Hubeissa sijaitsevasta Wuhanin kaupungista.