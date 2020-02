Italia kertoo ensimmäisestä koronaviruskuolemasta – maan pohjoisosassa pelätään viruksen leviävän

Kiinan Wuhanista joulukuun lopulla leviämään lähtenyt uusi koronavirus on todennetusti levinnyt jo lähes 30 maahan.

Italiassa kerrotaan maan ensimmäisestä koronaviruskuolemasta. 78-vuotias italialaismies kuoli sairaalassa Veneton alueella maan koillisosassa. Italian terveysministerin mukaan mies oli ollut aiemmin sairaalassa hoidossa toisen sairauden takia.

Maassa on toistaiseksi raportoitu yhteensä noin 20 virustartuntaa.

Pohjois-Italiassa useissa kaupungeissa on suljettu julkisia tiloja ja peruutettu yleisötilaisuuksia sen jälkeen kun Lombardiassa kerrottiin eilen useista uusista tartunnoista. Eri medioiden mukaan eristykseen ja testattavaksi on määrätty ainakin kymmeniä ihmisiä. Jopa 50 000:tta ihmistä on neuvottu pysymään kotosalla.

Uusia tartuntoja todettiin uutistoimisto AFP:n mukaan 15, ja tartunnan saaneista viisi on lääkäreitä.

Tartunnan saaneita yhdistävät viranomaisten mukaan esimerkiksi sama kantabaari tai sama tuttavapiiri. Joidenkin medioiden mukaan tartuntojen levittäjäksi epäillään miestä, joka oli helmikuun alkupuolella syönyt illallista hiljattain Kiinasta palanneen tuttavansa kanssa.

Italian pääministeri Giuseppe Conte pyrki rauhoittamaan kansalaisia toteamalla tilanteen olevan hallinnassa. Conte myös vakuutti viranomaisten huolehtivan tiukoista varotoimista.

Kiinan Wuhanista joulukuun lopulla leviämään lähtenyt uusi koronavirus on todennetusti levinnyt jo lähes 30 maahan. Tartunta- ja kuolemantapauksista ylivoimaisesti suurin osa on raportoitu Kiinasta Hubein maakunnasta. Manner-Kiinassa noin 2 200 ihmisen kerrotaan kuolleen viruksen seurauksena. Tartunnan saaneita on kiinalaisviranomaisten mukaan noin 75 000.

Kiinan ulkopuolella tartuntoja kerrotaan olevan yhteensä yli tuhat.

Varhain lauantaina Kiinassa koronavirukseen kuolleiden määrän kerrottiin jälleen nousseen yli sadalla. Virukseen aiheuttamaan tautiin on nyt kuollut yhteensä yli 2 350 ihmistä, maan terveysviranomaiset kertoivat.

Uusien tartuntojen määrä sen sijaan väheni edelleen. Koko maassa kerrottiin todetun perjantain jälkeen noin 400 uutta tartuntaa. Perjantaina uusia tartuntoja kerrottiin olevan lähes 900. Yhteensä koronavirustartunnan on saanut Kiinassa tähän mennessä lähes 76 000 ihmistä.

Etelä-Koreassa uusien tartuntojen määrä puolestaan nousee. Lauantaina kerrottiin 142 uudesta tartunnasta. Yhteensä sairastuneita on lähes 350. Tautiin on maassa kuollut kaksi ihmistä.