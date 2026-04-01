Hallitus esittää, että kotimaista viskiä voisi ostaa suoraan tislaamosta

Ulosmyyntioikeuden edellytyksenä olisi, että valmistaja tuottaa vuodessa enintään 100 000 litraa alkoholijuomia puhtaaksi alkoholiksi muutettuna. VESA MOILANEN / LEHTIKUVA.

Kotimaiset pientislaamot ovat saamassa oikeuden myydä viskiä ja giniä valmistuspaikalta suoraan kuluttajille. Hallituksen esitys eteni keskiviikkona eduskuntaan.

Esityksen mukaan alkoholijuomien ulosmyyntioikeus on tulossa pienviinitilojen ja käsityöläispanimoiden lisäksi pienille tislaamoille.

Edellytyksenä olisi, että valmistaja tuottaa vuodessa enintään 100 000 litraa alkoholijuomia puhtaaksi alkoholiksi muutettuna. Lisäksi alkoholijuomia saisi myydä vuoden aikana enintään 25 000 litraa puhtaaksi alkoholiksi muutettuna.

Tuottajat eivät itse voisi myydä kotiinkuljetuksella näitä tuotteita.

Lain on tarkoitus tulla voimaan syksyllä.

Vähittäismyynti edellyttäisi jatkossakin alkoholijuomien valmistajalle myönnettävää vähittäismyyntilupaa.

Hallituksen esityksen mukaan muutos olisi merkittävä pientislaamoille, jotka eivät ole tähän asti saaneet myydä tuotteitaan suoraan kuluttajille.

Lisäksi laissa muun muassa luovuttaisiin tilaviinin ja käsityöläisoluen määritelmistä, jotka ovat nykyisellään erittäin tiukat. Esimerkiksi tilaviiniä ei ole saanut valmistaa viinirypäleistä.

Jatkossa valmistuspaikoilta voitaisiin myydä kaikentyyppisiä ja -vahvuisia alkoholijuomia.

Esitysluonnoksen mukaan Suomessa nykyisin toimivista tislaamoista merkittävä osa aloittaisi ulosmyynnin todennäköisesti heti, jos lainsäädäntö mahdollistaisi sen. Tislaamoita on Suomessa nykyisin noin 50, josta vuoden 2024 valmistustietojen perusteella korkeintaan viiden vuosituotanto ylittäisi esityksen mukaisen laajennetun ulosmyyntioikeuden vuosituotantorajan.

Esimerkiksi Kyrö Distillery ei saisi oikeutta myydä valmistamiaan alkoholijuomia suoraan tislaamolta, koska se on liian suuri.