Tuottavuus kasvaa nyt maaseudulla enemmän kuin kaupungissa − nämä syyt tilannetta selittävät
Hupenevia resursseja tulisi laittaa maaseututalouksiin, sillä niistä saa pienimmällä panoksella enemmän tuottavuuden kasvua kuin kaupunkitalouksista.
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AnalyysiJoonatan Reunanen
Lue artikkelin tiivistelmä
- Tuottavuuden kasvu on ollut viime vuosikymmenen aikana suhteellisesti vahvempaa maaseutu- kuin kaupunkialueilla.
- Maaseuduilla tuottavuuden kasvu vaatii nyt pienempiä panoksia kuin kaupunkialueilla, joissa tuottavuus on jo korkea.
- Suomessa yli 11 prosenttia uusista yrityksistä perustettiin maaseuduille, ja nopeasti kasvavia yrityksiä löytyy maaseuduilta yhtä lailla kuin kaupungeista.