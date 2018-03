Sudet tappoivat koiria Ruokolahdella – toisesta jäi jäljelle pää, toisesta häntä

Susilauma tappoi kaksi koiraa maanantain vastaisena yönä Ruokolahden Mietinsaaressa.

Samana yönä ruokolahtelainen Juha Kuisma menetti susien suuhun 7-vuotiaan suomenpystykorvan Napen.

Joutsenon riistanhoitoyhdistyksen suurpetoyhdyshenkilö Jari Suuronen kertoo, että Mietinsaaressa koirat syönyt kolmen suden lauma oli tullut saareen noin viikko ennen ikäviä tapahtumia.

Susien jäljiltä koirista jäi Suurosen mukaan jäljelle vain pää ja häntä.

Suurosen mukaan koirat oli syöty kolmessa eri paikassa. Ennen syömistä sudet olivat raahanneet koirat omakotitalon pihasta noin 300 metrin matkan läheiseen metsään.

Pihalla, josta sudet koirat hakivat, oli myös hirvikoira. Hirvikoira oli kuitenkin aitauksessaan, mikä Suurosen mukaan auttoi siinä, etteivät sudet tappaneet sitäkin.

Sudet ovat suurpetoyhdyshenkilön tietojen mukaan käyneet samalla Mietinsaarella sijaitsevalla pihalla myös kahtena tapausta seuranneena yönä.

Kuisma myöntää pelkäävänsä koiratarhaan jäljelle jääneen hirvikoiransa puolesta.

"Vähän on sekavat ajatukset siinä mielessä, kun on menettänyt rakkaan lemmikin. En ole koskaan ymmärtänyt näiden pihassa pyörivien susien suojelua. Vielä vähemmän ymmärrän sitä nyt, kun tämmöinen sattui omalle kohdalle", Kuisma kuvailee tuntemuksiaan.

Susi on käynyt Kuisman pihassa kahtena yönä Napen kuoleman jälkeen. Kuisma arvelee, että pihassa jälkikäteen käynyt susi on kolmen suden laumasta irrallaan oleva yksilö, joka on joko erotettu laumasta tai jäänyt siitä muuten irralleen.

"Kyllä tommoinen pitäisi saada hävitettyä", hän sanoo topakasti.

Eniten häntä kuitenkin harmittaa lastensa puolesta. Hänen mukaansa lapset ovat kärsineet Nappe-koiran traagisen kuoleman jälkeen painajaisista.

"Kyllä se koira siellä paniikissa on, mutta sisälläkään se ei viihdy", Kuisma arvioi.

Kuisma kertoo, ettei susista ei ole tehty heidän pihallaan havaintoja ennen maanantain vastaisena yönä sattunutta tapausta. Sen sijaan ilveksiä pihalla liikkuu Kuisman mukaan viikoittain.

Mietinsaaren tapauksesta kertoi ensimmäisenä Etelä-Saimaa.