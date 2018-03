Viljelijä ei usko naakkojen karkottamiseen – Pihan 1 500 lintua eivät häiriöistä hätkähdä

"Kun nyt astuu ovesta ulos, ympärillä kuuluu valtava melu. Pihassa on tälläkin hetkellä ainakin 300 naakkaa", toteaa MT:n perjantaina haastattelema viljelijä.

300 huutavaa lintua tosin on vähän verrattuna kesään: tuolloin lihakarjatilan pihassa voi olla peräti 1 500 naakkaa.

Näin kertoo lintujen aiheuttamien vahinkojen vuoksi jo vuosien ajan tuskaillut viljelijä, joka esiintyy tässä jutussa poikkeuksellisesti nimettömänä.

Hän on vuosia taistellut tilalleen oikeutta karkottaa mittavia vahinkoja aiheuttavat linnut tai harventaa niiden kantaa.

"Kun pihapiirissä on 1 500 naakkaa ja hakee lupaa niiden harventamiseen, lupapäätöstä saa odottaa puolikin vuotta. Sitten lupa heltiää 15 linnun ampumiseen", viljelijä päivittelee.

Lupaa ei vaadita vain ampumiseen vaan myös lintujen häirintään. Birdlife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtajan Teemu Lehtiniemen MT:n jutussa peräänkuuluttamia "pehmeämpiäkään" keinoja ei siten nykytilanteessa sallita.

"Olemme saaneet luvan lintujen häirintään, mutta se ei auta mitään", viljelijä kertoo.

"Olemme kokeilleet häätää niitä välkkyvillä esineillä ja voimakkailla äänillä, ajamalla niiden lähelle traktorilla ja autolla. Elykeskuksen luvalla olemme saaneet ampua yhden naakan ja ripustaneet sen pelotteeksi tikunnokkaan. Muut vain menivät ja söivät sen."

Lintujen aiheuttamia vahinkoja on yritetty estää myös omaisuutta suojaamalla.

"Käytämme paaleissa moninkertaisia muoveja ja suojaamme paalit lintuverkoilla. Lintuverkoista ei ole mitään hyötyä, naakat menevät niiden alle."

Viljelijä laskee, että haittalintujen aiheuttamat vahingot nousevat hänen tilallaan satoihin tuhansiin euroihin. Naakkojen ohella tilan mailla on vuosittain myös joutsenia.

Naakat ovat muun muassa tuhonneet lähes sadan hehtaarin nurmisadon. Menetetty rehu on pitänyt korvata ostorehulla eli viljalla.

"Aiemmin vahingoista on saanut korvauksia, jotka tosin eivät lähimainkaan kata aiheutuneita kustannuksia. Viime aikoina korvaushakemukset on hylätty, vaikka niissä luetellut vahingot on todennettu vaaditulla tavalla."

Myös rakennukset ovat lintujen keskellä kovilla. Lintujen ulosteet ovat syövyttäneet kolme vuotta sitten rakennetun rakennuksen katon siihen kuntoon, että on vain ajan kysymys kun se on puhki.

"Katon takuu ei kata lintujen aiheuttamia tuhoja eikä rakennusvahinkoja korvaa valtiokaan", isäntä päivittelee.

Naakat pääsevät myös sisään tuotantorakennuksiin. Tilalla on pihatto, jossa karjalla on vapaa kulku sisään ja ulos. Linnut pääsevät myös pahnavarastoon ja rehusiiloon pilaamaan niiden sisällön.

"Jos lintujen pääsyn sisälle haluaisi estää, rakennukset pitäisi pussittaa kokonaan."

Myös tätä vaihtoehtoa lintujen piinaamille viljelijöille on hänen mukaansa tarjottu.

MT:n haastattelema viljelijä on yrittänyt vaikuttaa asiassa niin kansanedustajiin kuin ministereihinkin.

Hän kokee, että viljelijöitä ei haittalintukysymyksessä kuulla lainkaan.

Siksi hänellä onkin mielessään aivan toisenlainen vaihtoehto, jolla asia ratkeaisi kuin huomaamatta.

"Jos säädettäisiin niin, että taloyhtiöt olisivat oikeutettuja korvauksiin naakkojen aiheuttamista vahingoista, valtiolle aiheutuvat kustannukset nousisivat välittömästi pilviin. Veikkaisin, että sen jälkeen asiassa tapahtuisi kuin huomaamatta käänne eikä kukaan enää puhuisi naakkojen suojelusta mitään."

