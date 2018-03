Kyselyn iljettävä tulos: Joka viides jättää kätensä pesemättä wc-käynnin jälkeen

Metsä Tissuen teettämän kyselyn mukaan joka viides vastaaja jättää kätensä pesemättä wc-käynnin jälkeen.

Metsä Tissuen aiempaan, vuonna 2015 toteutettuun wc-tutkimukseen verrattuna käsien peseminen jokaisen wc-käynnin jälkeen on vähentynyt kaikissa maissa Saksaa lukuun ottamatta.

Suomalaiset sen sijaan ovat hieman keskimääräistä tarkempia käsihygieniastaan, ja meistä 83 prosenttia ilmoittaa pesevänsä kädet aina julkisessa vessassa käynnin jälkeen. Tosin Suomessakin trendi on laskeva, sillä vuonna 2015 kätensä ilmoitti pesevän 86 prosenttia suomalaisista vastaajista.

"Muutaman vuoden takainen lintuinfluenssakeskustelu paransi silloin käsihygienian tasoa, mutta sen jälkeen tilanne on lähtenyt laskuun. Nyt nähtävä käsien pesun laskeva trendi on erittäin huolestuttava. Käsihygieniasta huolehtiminen on paitsi omasta, myös toisten hyvinvoinnista ja terveydestä välittämistä", Katrin-tuotteiden markkinointipäällikkö Tiia Tylli-Aliranta Metsä Tissuelta toteaa tiedotteessa.

Julkisessa wc-tilassa käytyään kolme neljästä käsienpesijästä kertoo kuivaavansa kädet melkein joka kerta, mutta vain 60 prosenttia kuivaa kätensä aina. Suomalaiset ovat tunnollisimpia käsien kuivaajia, sillä 90 prosenttia meistä kuivaa kädet vähintään melkein joka kerta.

“Käsihygieniassa olennaista on se, että kädet pestään vedellä ja saippualla sekä tämän jälkeen kuivataan huolellisesti. Käsien kuivaaminen on olennainen osa prosessia, sillä kostea iho tarjoaa bakteereille oivan kasvualustan”, Tylli-Aliranta muistuttaa.

Julkisiin tiloihin ja suurasiakkaille pehmopapereita valmistava Metsä Tissuen Katrin-brändin joulukuussa 2017 teettämään julkisten wc-tilojen käyttötutkimukseen vastasi yli 3 500 henkilöä yhteensä seitsemästä Euroopan maasta.