Mikä on 40 senttiä pitkä, musta ja käärmemäinen?

Kukapa ei tunnistaisi kirahvin honkkelimaisen ylvästä hahmoa Afrikka-kuvauksista! Kirahvi on nerokkaasti kehittynyt hankkimaan ravintonsa sieltä, missä kilpailua ei juuri ole: puiden yläoksilta.

Tähän tarvitaan erityisiä anatomisia ominaisuuksia, jotta eläin pystyy syömään tarvitsemansa 30 kiloa kasvinosia päivässä.

Paitsi kaula, myös kirahvin kieli on valtavan pitkä, 40–50-senttinen.

Kielessä on voimakkaat pitkittäiset lihakset, joiden ansiosta se on käärmemäisen taipuisa ja hyvin vahva. Sillä kirahvi voi riipiä lehdet tärkeimpien ravintokasviensa akasiapuiden oksista.

Akasiat ovat täynnä piikkejä. Kirahvin kielen pinta onkin paksunahkainen, joten kirahvi voi ruokailla piikeistä häiriintymättä. Lisäsuojaa tuo eläimen erittämä sitkeä sylki.

Kielellä on toinenkin erikoinen ominaisuus: Se on väriltään musta tai tummansininen. Syyksi on arveltu, että tumma väri suojaa kieltä paahtavalta auringolta.