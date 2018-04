Hallien katot joutuvat talven viimeiselle koetukselle Itä-Suomessa

Väli-Suomeen on kevättalven aikana kertynyt tavanomaista paksumpi lumipeite. Raskas lumikuorma on aiheuttanut lukuisia kattojen sortumia.

"Sortumia on tapahtunut ainakin kymmenen tänä keväänä. Niitä on tullut viimeisten parin viikon aikana paljon ja riskinä on, että alkuviikon sateet aiheuttavat vielä lisää vaaratilanteita", sanoo johtava hydrologi Bertel Vehviläinen Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE).

Tiistaiaamuna Pohjois-Savon Siilinjärvellä romahti noin 400 neliötä navetan kattoa.

Vehviläinen varoittaa kattojen lumikuormista Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Meri-Lapissa.

Myös muualla Lapissa lunta on paljon, mutta siellä rakennukset tehdään isoja lumikerroksia kestäviksi. Torniossa sattui kuitenkin vaarallinen tilanne maaliskuussa, kun osa katosta romahti rakennuksessa, jossa on lasten sisäleikkipuisto.

Vehviläinen tähdentää, että lumien pudottaminen voi olla tarpeen hallirakennuksissa, mutta omakotiasujilla ei ole hätää. Yleensä asuinrakennukset kestävät hyvin isonkin lumikuorman.

Ympäristökeskus neuvoo pudottamaan lumia hallien harjakatoilta tasaisesti molemmilta lappeilta. Urakassa on syytä turvautua ammattilaisten apuun ja työturvallisuudesta on huolehdittava.