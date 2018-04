”Kansalaisten äänen kuuluttava susiasiassa”

Pohjanmaan maakunnissa on pidetty viime viikkojen aikana lukuisia susi-iltoja. ”Yleisö­tilaisuudet ovat tärkeitä, jotta kansalaiset saavat ilmaista huolensa”, sanoo Luonnonvara­keskuksen (Luke) tutkimus­professori Juha Hiedanpää.

On oltava ymmärtäväisyyttä sitä kohtaan, että susi herättää monenlaisia tuntemuksia, kyse on kuitenkin suurpedosta, Hiedanpäää toteaa. Hän myös korostaa, että kansalaisia on kuultava laajalti, ei vain niitä, jotka ovat äänekkäimmin susien puolesta tai vastaan.

Esimerkiksi Kurikassa joukko äitejä kirjoitti kannanoton susitilanteen takia ja keräsi siihen allekirjoituksia. Kannanotossa kerrotaan, miten sudet ovat menettäneet arkuutensa ihmisiä kohtaan ja vierailevat lähes päivittäin pihoissa, oli päivä tai yö.

”Susista on tullut uhka niin tuotantoeläimille kuin lemmikeille, ihmisiä unohtamatta”, kirjoittavat äidit.

Hiedanpää nostaa esiin Taajamasusi ry:n, joka ottaa kärkevästi kantaa susiasioihin. "Tällainen toiminta kertoo aktiivisesta kansalaisyhteiskunnasta, missä kansalaisten tuntemukset kanavoituvat toiminnaksi.”

Tutkimuksissa on havaittu, että Luken kenttähenkilön tiiviillä läsnäololla on susikonfliktia hillitsevä vaikutus. Hiedanpään muistuttaa, että susien läsnäolosta pitäisi viestiä paikallisille asukkaille jo siinä vaiheessa, kun alueelle muuttaa susipari.

Reviiriyhteistyöryhmien toiminnan kehittäminen olisi tärkeää. ”Ei ole oletettavaa, että viranomaiset pystyisivät kehittämään jotain muuta, uutta ja ihmeellistä tapaa vaikuttaa paikallisesti.”

Hiedanpää on vuosien varrella seurannut ja tutkinut susikonflikteja. Erityisen kiinnostuksen kohteena oli aikanaan susien levittäytyminen Lounais-Suomeen.

”Luulin, että numeropeli susien määrästä olisi saatu jo hellittämään ja kanta-arvioon yleisesti hyväksyttävä tarkkuus. Susien lukumäärän arviointi prikulleen oikein ei voi olla ratkaiseva tekijä yhteiskunta­rauhan kannalta.”

