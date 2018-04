Elykeskuksen selvitystyö paljasti: Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta löytyi luvatonta turvetuotantoa

Varsinais-Suomen elykeskuksen tietoon on viime aikoina tullut useita tapauksia, joissa turvetuotantoa on harjoitettu ilman asianmukaisia lupia. Suurin osa luvattomista turvetuotantoalueista sijaitsee Satakunnan pohjoisosissa.

Tapaukset ovat paljastuneet viime vuonna aloitetun selvitystyön perusteella. Elykeskus on käynyt läpi alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueita Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Selvitystyön yhteydessä on tähän mennessä löytynyt kymmenen yli 10 hehtaarin luvatonta turvetuotantoaluetta ja lisäksi useiden alueiden osalta selvitystyö on vielä kesken.

Suomessa luvattomasta turvetuotannosta on rangaistukseksi useimmiten tuomittu sakkoa ja lisäksi määrätty menettämään valtiolle rikoksen tuottama taloudellinen hyöty. On myös mahdollista, että elykeskus voi velvoittaa toiminnanharjoittajan tämän kustannuksella ennallistamaan tai muuten saattamaan alueen sellaiseen kuntoon, ettei ympäristön enempää pilaantumista tapahdu.

Ympäristöä muuttava maankäyttö vaatii usein joko ympäristönsuojelu- tai vesilain mukaisen luvan ennen kuin käytännön töiden valmistelu voi alkaa. Lupa- ja ilmoitusmenettelyillä pyritään varmistamaan, että hankkeen vaikutukset ympäristölle, naapureille ja muille intressitahoille tulevat asianmukaisesti arvioiduiksi ja hallintaan.

Ympäristönsuojelulaki uudistui vuonna 2014 niin, että turvetuotanto myös alle 10 hehtaarin alueilla vaatii ympäristöluvan. Ennen lain muutosta aloitettujen pienten turvetuotantoalueiden on haettava lupa siirtymäkauden jälkeen syyskuuhun 2020 mennessä. Poikkeuksena luvanvaraisuudesta on vain pienimuotoinen kotitarveotto.

Ympäristölupa tarvitaan myös turvetuotantoon liittyvälle ojitukselle, toisin sanoen minkäänlaisia ojia ei saa valmistelutyönä tehdä ennen kuin ympäristölupa on saanut lainvoiman. Natura-alueeseen vaikuttava pienikin kotitarveotto tai pintarahkasammalen poisto vaatii luonnonsuojelulain mukaisen Natura-ilmoituksen teon alueelliselle elykeskukselle 30 päivää ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.