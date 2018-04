Tutkija tyrmää ex-ministerin tiedot Itä-Suomen susien siirrosta länteen: "Suden maailmassa etäisyys Länsi-Suomesta Itä-Suomeen ei ole pitkä"

Keskustan konkaripoliitikko ja entinen maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila on saanut monesta eri lähteestä viestiä siitä, että Itä-Suomen susia on kuljetettu länteen. Anttilan saamien tietojen mukaan susien siirto olisi tapahtunut 1990-luvulla. Anttila toimi maa- ja metsätalousministerinä vuosina 2007–2011.

Anttilan käsitys perustuu hänen susikuljetuksia nähneiltä ihmisiltä saamiinsa lukuisiin yhteydenottoihin. Hän sanoo saaneensa asiasta vahvaa näyttöä.

"Sehän on selväkin. Eivät ne maan toiselle puolelle vaella muuten", ex-ministeri sanoo.

Tarkempaa tietoa siitä, milloin sudet on siirretty, Anttilalla ei kuitenkaan ole.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori, susitutkija Ilpo Kojola sanoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että puheet susien siirroista ovat hänelle tuttuja vuosien varrelta.

Kojolan mukaan vastaavia ajatuksia on noussut esiin myös muualla Euroopassa sellaisilla alueilla, joille sudet ovat levittäytyneet.

Susien liikkumiskyky ja vaelluskyky uusille alueille on niin vahva, että Kojolan mukaan on jopa käsittämätöntä, miten nopeasti sudet ottavat jonkun uuden alueen haltuunsa.

Kuitenkaan puheet siitä, että ihminen olisi siirtänyt susia paikasta toiseen, eivät pidä tutkijan mukaan paikkaansa. Kojolan sanoilla on painoarvoa, sillä hän on ollut suurpetotutkimuksessa mukana 22 vuoden ajan.

Vaikka susia ei olekaan siirretty, on muita suurpetoja kuitenkin siirretty. Vuosina 1996–1998 kahdeksan ahmaa siirrettiin Suomenselälle. Kojola korostaa, että siirto tehtiin tuolloin maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa.

Ajatukset susien siirroista nousevat Kojolan mukaan aika ajoin esille siksi, että susi on tavattoman kiistanalainen laji. Tutkija huomauttaa, että joidenkin uskomusten vastaisesti suden voivat vaeltaa satoja kilometrejä. Kojolan mukaan muutaman kerran on käynyt jopa niin, että susi on vaeltanut synnyinreviiriltään Etelä-Norjasta saakka Suomen Lappiin noin tuhannen kilometrin matkan.

"Suden maailmassa etäisyys Itä-Suomesta Länsi-Suomeen ei ole pitkä", Kojola sanoo viitaten nuoriin kotiseudultaan lähteneisiin susiin.