Veriset hylkeenraadot hämmentävät Kotkassa – "Tämä on se, mitä EU haluaa hylkeillä tehtävän"

Facebookissa herättää hämmennystä kuva, jossa hylkeenraatoja on jätetty jäälle. Saatesanoina on "Näin täällä meillä Kotkassa. Rysän kokuaukon vieressä 3 raatoa."

Kuva on jaettu Nopeantoiminnan joukko -ryhmässä, joka ilmoittaa ajavansa vastuullista kalastuspolitiikkaa Suomessa.

Tutkija Mervi Kunnasranta Luonnonvarakeskuksesta arvioi, ettei tapauksessa ole välttämättä tapahtunut muuta rikkomusta kuin se, että kalastuslaki edellyttää ilmoittamaan pyydykseen jääneestä hylkeestä tai pyöriäisestä. Tähän mennessä ilmoitusta ei ole Kotkasta tullut.

Tutkijan mukaan ei myöskään ole hyvän tavan mukaista jättää raatoja makaamaan jäälle.

"Ruman näköistähän tuo on, eikä se ole hyvää mainosta kalastukselle. Tietysti facebook-juttuihin kannattaa suhtautua varauksella."

Lain mukaan pyydykseen jäänyt merihylje kuuluu pyydyksen omistajalle, mutta ilmoitus on tehtävä Lukeen. Samaan paikkaan voi ilmoittaa rannoilta löytyneet hylkeenraadot.

Kunnasrannan mukaan keväisin rannoille huuhtoutuu erinäisistä syistä kuolleita eläimiä. Löytäjät soittelevat Lukeen, mitä niille pitäisi tehdä. Yleiselle terveydelle haittaa aiheuttavat raadot ovat maanomistajan vastuulla.

Sivusaaliiksi jääneistä merihylkeistä tulee Lukeen vuosittain vain muutama ilmoitus, mikä ei Kunnasrannan mukaan kerro todellisesta tilanteesta. Sen sijaan rannoilta tulee havaintoja kuolleista hylkeistä satakunta vuodessa.

Matemaattisesti on mallinnettu, että harmaahylkeitä kuolee parituhatta yksilöä vuosittain kalastuksen sivusaaliina. Arvio koskee Suomen, Ruotsin ja Viron vesiä.

Etelä-Suomen Merikalastajain liiton toiminnanjohtaja Teemu Tast Kotkasta kertoo, että kuvan tilanteessa ei sinänsä ole mitään ihmeellistä.

"Hylkeet käyvät pyydyksillä. Joskus käy niin, että se jää viimeiseksi se käynti, kun ne eivät ehdi ajoissa ulos.

Tast myöntää, että raatojen jättäminen jäälle on ruman näköistä. "Tässä tapauksessa on ilmeisesti ajateltu, että merikotkat ja muut tekevät selvää raadoista. Luultavasti pakkaskausi on kuitenkin hankaloittanut syöntiä."

Tast vyöryttää osavastuun tilanteesta EU:lle. "Hylkeessä nahka, rasva ja liha olisivat arvokkaita tuotteita, mutta EU on ystävällisesti kieltänyt hyljetuotteilla käytävän kaupan. Voisi sanoa, että tuo on juuri se, mitä EU haluaa hylkeillä tehtävän jos niitä pyydyksiin jää eli, että jätetään heitteille."

2000-luvulla Itämerellä on otettu käyttöön hylkeenkestävä ponttoonirysä eli push up -rysä, joka vähentää hyljevahinkoja ja sivusaaliita.

Kyseessä on avovesiajan pyydys, jota käytetään esimerkiksi lohen, siian ja lahnan pyynnissä.

Tastin mukaan talvisin ja ylipäätän rannikoilla käytettävien perinteisten vannerysien suojaaminen hylkeiltä on vaikeaa. Rannikkokalastuksessa on vain hyväksyttävä, että sivusaalista välillä tulee.

Harmaahylkeen eli hallin metsästyskausi alkaa maanantaina 16.4. ja se kestää vuoden loppuun. Kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavia yksilöitä voidaan poistaa myös pyyntikauden ulkopuolella.

Hallin metsästyskiintiötä ei ole milloinkaan metsästetty täyteen. Tastin mukaan hyljekannan kannalta ei siis ole merkitystä, kuolevatko hylkeet metsästäjän luotiin vai onnettomuudessa. Yleensä pyydyksillä käyvät hylkeet ovat uroksia, kun taas kannankehityksen kannalta ratkaisevaa on naaraiden lukumäärä.