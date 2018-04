EU:ssa kannustetaan muovikilpaan: vähentääkö komissio vai parlamentti kertakäyttömuovia nopeammin?

Ympäristöjärjestöt lähettivät keskiviikkona Euroopan parlamentin puhemiehelle Antonio Tajanille kirjeen, jossa se kehottaa luopumaan kertakäyttömuoveista.

Kirjelmän allekirjoittivat muun muassa Rethink Plastic Alliance, Zero Waste Europe, Friends of the Earth Europe ja Client Earth.

Mustalle listalle joutuvat erityisesti toimielinten kosolti käyttämät vesipullot, ruokailuvälineet ja pillit.

Järjestöt kannustavat parlamentin johtajaa näyttämään mallia muille ja luopumaan muovista nopeammin kuin komissio.

Komissio valmistelee paraikaa lainsäädäntöä muovin käytön vähentämiseen sekä kiertotalouden edistämiseen.

Samalla järjestöt pyytävätkin lähtemään mukaan kilpailuun: mikä instituutio pystyy vähentämään muovin käyttöä tehokkaimmin, parlamentti vai komissio?

Europarlamentaarikoista Heidi Hautala (vihr.) on kertonut, kuinka EU:n päättäjien käyttämistä muovipilleistä ja muista vastaavista tuotteista tulisi päästä eroon. Hautalan mukaan ratkaisu tähän olisi erilaiset maksut.

Hautala oli mukana myös muovittomassa maaliskuussa, jossa tarkoitus oli kannustaa vähentämään muovin käyttöä.

