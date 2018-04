Itämeren lohen poikaskuolemat tulevat jatkumaan tänäkin keväänä

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Itämeren lohen M74-kuolleisuus jatkuu tänä keväänä kolmatta vuotta peräkkäin.

Kuolleisuuden odotetaan olevan kuitenkin vähäisempää kuin viime keväänä. Silloin noin 20 prosenttia Simojoen ja noin 30 prosenttia Iijoen lohien vastakuoriutuneista poikasista kuoli M74-oireyhtymään.

M74-oireyhtymä on Itämeren lohen lisääntymishäiriö, jonka aiheuttaa runsas rasvainen kalaravinto. Tämän seurauksena mädissä on liian vähän B1-vitamiinia eli tiamiinia, ja siksi poikaset kuolevat ruskuais­pussivaiheen aikana.

M74-kuolleisuus on arvioitavissa emolohista viime syksynä talteen otettujen mätinäytteiden tiamiinipitoisuuden perusteella.

Emolohista 10–20 prosentilla mädin tiamiinipitoisuus oli niin pieni, että niiden jälkeläisistä kaikki tai osa kuolee ruskuaispussivaiheessa. Ruotsin puolella Pohjanlahtea, Daljoen ja Uumajanjoen lohissa, M74-emoja tulee olemaan vähintään parikymmentä prosenttia.

Syynä emolohien tiamiini­varastojen vähäisyyteen on runsas rasvainen kalaravinto, sillä tiamiinin tarve on sitä suurempi, mitä rasvaisempaa kalaa lohi syö.

Pohjanlahden jokien lohien pääravintoa ovat silakka ja kilohaili, joista nuorissa yksilöissä on eniten rasvaa, mutta vähiten tiamiinia. Kilohaili on lähes kaksi kertaa niin rasvainen kuin silakka.

Silloin kun meressä on paljon nuorta kilohailia, tiamiinin saanti on tarpeeseen nähden vähäisintä. Kun turskakannat ovat alamaissa, pääsee kilohaili runsastumaan, sillä turska on kilohailin pääasiallinen saalistaja.