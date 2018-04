Kaulapanta ja paikannustiedot saattavat pelastaa norsun salametsästäjiltä

Tansaniassa taistellaan salametsästystä vastaan norsuille laitettavilla kaulapannoilla, joissa on satelliittipaikannus. Tansanian Selous’n suojelualueella ja sen ympäristössä on tarkoitus pannoittaa jopa 60 norsua tämän vuoden aikana. Aiemmin pantoja on laitettu vain yksittäisille eläimille.

WWF:n mukaan luonnonsuojelualue Selous’n norsumäärä on laskenut 40 vuodessa lähes 90 prosenttia. Nykyään alueella elää noin 15 200 norsua, kun taas 40 vuotta sitten alueella oli 110 000 norsua. WWF:n mukaan Afrikan mantereella salametsästetään vuosittain noin 20 000 norsua.

Pantojen avulla pystytään seuraamaan eläinten liikkeitä laajalla alueella. Koska norsut liikkuvat suurissa laumoissa, voidaan 60 pannan avulla seurata huomattavasti suurempaa eläinjoukkoa.

Paikannustiedot ovat vain suojeluasiantuntijoiden ja alueen metsänvartijoiden käytössä. Tietojen päätyminen esimerkiksi salametsästäjille voisi olla kohtalokasta.

Pannan asentaminen norsulle kestää noin puoli tuntia, eikä sen ole havaittu häiritsevän eläinten normaalia elämää. Pannoitukset aloitettiin maaliskuun lopussa.