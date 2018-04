Puruvedelle syntyi saimaannorpan kuutti vuosikymmenien tauon jälkeen

Metsähallituksen pesälaskennoissa havaittiin ensimmäinen norpan kuutti Saimaan Puruvedellä vuosikymmeniin. Alueella on odotettu kuutin syntymää vuodesta 2007, jolloin siellä havaittiin ensimmäiset talvehtivat saimaannorpat.

Puruvesi on aikoinaan ollut hyvä norppavesi. Historiatietojen mukaan siellä oli vielä ennen sotavuosia yli 50 norpan kanta. Sodan jälkeen Puruvedeltä metsästettiin norppia vahinkoeläiminä ja kanta katosi.

Puruvesi on norpan luontaista elinaluetta, jonne norppa on hitaasti palaamassa kannan elpyessä. Viimeisen kannanarvion mukaan Puruvedellä on noin 5–7 norppaa. Vuonna 2009 siellä jäi verkkoon 5-vuotias, juuri sukukypsyyden saavuttanut norppa.

Tänä vuonna alueelle syntynyt kuutti kertoo norppakannan pystyvän levittäytymään pysyvästi aiemmin autioituneille alueille.

Ympäristöjärjestö WWF Suomi vaatii ympäristöministeriötä tehostamaan saimaannorpan suojelua Puruvedellä lupaustensa mukaisesti.

Ministeriö linjasi vuonna 2011, että norppa lisätään Puruveden Natura 2000 -lajiluetteloon, jos alueelta löytyy poikaspesiä. Lisäys tarkoittaisi muun muassa verkkokalastuksen rajoittamista alueella.