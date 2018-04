Lintujärjestön raportin huolestuttava tulos: Monen lintulajin kannat taantuvat

Tuoreen raportin mukaan peräti 40 prosenttia maailman lintulajeista on vähenemässä. Vain seitsemän prosenttia lajeista runsastuu.

Kansainvälisen BirdLifen julkaisema raportti "State of the World’s Birds" on katsaus noin 11 000 lintulajin tilanteeseen maailmalla.

Huolta aiheuttaa erityisesti, että monet aiemmin runsaat lintulajit ovat raportin mukaan taantuneet. Euroopassa esimerkiksi turturikyyhky ja lunni ovat vähentyneet huolestuttavasti.

Runsaiden lintulajien väheneminen johtuu useimmiten ihmisen toiminnasta kuten elinympäristöjen muuttumisesta, ilmastonmuutoksesta, ylikalastuksesta ja metsästyksestä.

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna lintuja uhkaavat eniten elinympäristön muutokset, jotka ovat seurausta maatalouden laajentumisesta ja tehostumisesta. Näiden muutosten arvioidaan uhkaavan 74 prosenttia maailmanlaajuisesti uhanalaisista lintulajeista.

Viimeisin Suomesta hävinnyt lintulaji on kultasirkku. Vielä 1990-luvun puolivälissä Suomessa pesi noin 100 kultasirkkuparia. Nyt edellisestä Suomessa tehdystä havainnosta on yli kymmenen vuotta.

Monet runsaat linnut ovat laskussa myös Suomessa. Laskussa ovat esimerkiksi räystäs- ja haarapääskyjen sekä hömötiaisten kannat.

BirdLifen raportti