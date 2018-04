Ympäristölobbarin riesa: lentomatkailu on välttämätöntä mutta kiusallista, sanoo Liisa Rohweder

WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder ei osoita närkästystä kysyttäessä jälleen kerran hänen monista lentomatkoistaan. Viime vuonna lentoja kertyi 14 (MT 31.1.)

”Onhan se kiusallista. Kun on kansainvälisiä tehtäviä, minun vaan pitää olla siellä paikan päällä vaikuttamassa – jos puhutaan vaikka Arktisen neuvoston kokouksista tai Himalajan alueen vesihankkeista. Jos niissä ei ole eikä tapaa ihmisiä kuten ministereitä, homma ei etene.”

”Henkilökohtainen vaikuttaminen on vaan usein se ainoa keino. Ehdottomasti pitää sitten aina mitata, että se mitä teen, todella vaikuttaa.”

Rohweder on johtanut kansainvälisen WWF:n viestintä- ja markkinointikomiteaa sekä kuuluu sen Itämeri-, Himalaja- ja arktisten ohjelmien johtoryhmiin.

Järjestön sisäisessä työssä yritetään hoitaa mahdollisimman paljon sähköisten kokousten kautta.

Suurin osa järjestön kansainvälisistä kokouksistakin tapahtuu jo verkon yli. ”Esimerkiksi arktisessa ryhmässä on jäsenet niin Kanadasta, Aasiasta kuin Britanniasta. Niin monet aikavyöhykkeet tekevät kokousajat haastaviksi, mutta onneksi Suomessa ollaan aika mukavasti keskellä”, hän naurahtaa.

WWF:llä on runsaasti kehityshankkeita köyhemmissä maissa. ”WWF on varustanut niissä toimivia paremmilla laitteilla. Mutta siellä hankaluutena on edelleen heikot yhteydet.”

